Erik ten Hag: Man United tentando ‘recuperar o atraso’ na profundidade do elenco

LOS ANGELES — O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, diz que quer reforçar o elenco antes da nova temporada.

O United contratou Leny Yoro e Joshua Zirkzee para substituir a dupla que saiu, Raphaël Varane e Anthony Martial.

E embora Ten Hag tenha se recusado a dar um número às novas contratações que ele gostaria de ter antes do prazo de transferência, ele admitiu que o clube está tentando “recuperar o atraso” em relação à profundidade do elenco.

“Precisamos que o time seja o mais forte possível”, disse Ten Hag em uma entrevista coletiva na UCLA na sexta-feira.

“Já tivemos duas boas contratações, então quando todos estão em forma temos um time que pode vencer todos, mas com a profundidade do elenco temos que recuperar o atraso porque tivemos lesões, estamos vulneráveis.

“Temos que evitar isso tendo menos lesões e, segundo, nosso elenco tem que ser tão bom assim. A qualidade que temos em profundidade, temos que alcançar, mas ainda mais porque esta temporada será a sobrevivência do mais apto.”

Erik ten Hag tentará melhorar a oitava colocação do Manchester United na Premier League na temporada passada. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Fontes disseram à ESPN que o United está focando particularmente em zagueiros, meio-campistas e laterais.

A lateral esquerda é uma área de preocupação, com Tyrell Malacia ainda fora de forma após um ano afastado, e há dúvidas sobre o futuro do meio-campista Casemiro.

“Estamos procurando reforços em todas as posições e estamos buscando um plano em nosso elenco para garantir que estaremos sempre ocupados”, disse Ten Hag.

“Trabalhamos continuamente e o bom é que já contratamos dois jogadores e pertence a um clube como o Manchester United que procura oportunidades melhores e ainda temos tempo até [the deadline on] 30 de agosto.

“A carga e a pressão sobre os jogadores são imensas, com o novo modelo na Europa. Acabei de mencionar, é a sobrevivência do mais apto.”

Ten Hag está assumindo o comando de sua terceira turnê de pré-temporada como técnico do United depois que o proprietário minoritário Sir Jim Ratcliffe e sua equipe tomaram a decisão de permanecer com o holandês.

Ele teve que suportar uma espera nervosa de três semanas após a FA Cup antes de saber que ficaria, mas Ten Hag insiste que é hora de seguir em frente após a incerteza.

“Estamos agora em uma nova temporada, deixamos tudo para trás, estamos ansiosos, é um grande projeto”, disse Ten Hag.

“O processo é bom, passamos por altos e baixos e agora estamos muito energizados, com boa dinâmica, bom espírito, olhando para frente, queremos trabalhar e queremos vencer.

“Eu nunca penso se estou em uma posição forte ou fraca. Eu quero colaborar. Não posso fazer isso sozinho, jogadores, equipe, liderança, todos. Tenho certeza de que teremos ainda mais sucesso.”

Apesar de assinar um novo contrato, Ten Hag disse ao ESPN FC que está totalmente ciente das expectativas de sucesso no clube.

“Eu sei que você não tem paciência no futebol”, ele disse a Alexis Nunes, da ESPN. “Você tem que entregar e as expectativas em torno do United também são muito altas.

“Agora estamos construindo e já acumulamos troféus duas vezes. Então você pode dizer que estamos na direção certa e se você puder colocar a cultura vencedora em uma determinação real de ganhar mais, então seremos mais consistentes e poderemos vencer todos na liga, mas podemos fazer isso a cada três dias e é isso que temos que almejar.”

Enquanto isso, o United nomeou Andreas Georgson como treinador do time principal.

Ele vem do Lillestrom, onde foi treinador principal, e trabalhou no Brentford, Arsenal e Southampton. O jogador de 42 anos terá foco em bolas paradas.