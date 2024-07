Erling Haaland do Man City custará recorde de £ 15 milhões na FPL

Erling Haaland, do Manchester City, se tornou o jogador mais caro da história da Fantasy Premier League (FPL). Os gerentes de equipe precisarão de £ 15 milhões para garantir o prolífico atacante para seus times na próxima temporada de 2024-25.

O preço recorde supera a alta anterior de £ 14 milhões detida pelo próprio Haaland ao lado de Thierry Henry, Robin van Persie e Cristiano Ronaldo. O novo preço de Haaland significa que os donos do time terão apenas £ 85 milhões para gastar em outros 14 jogadores caso selecionem o atacante do City.

O Norewigan marcou 27 gols e deu cinco assistências em 31 jogos, acumulando 217 pontos em 2023-24.

Erling Haaland venceu a Premier League com o Manchester City em 2023-24. Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

Cole Palmer, do Chelsea, liderou a tabela de classificação em 2023-24 com 244 pontos.

Mohamed Salah, do Liverpool, cairá do preço da temporada passada de £ 13,4 milhões para £ 12,5 milhões depois de produzir 211 pontos em 2023-24, o menor total em suas sete temporadas com o Liverpool.

Os 92 chutes de Salah na área e 54 chutes a gol foram mais do que qualquer outro meio-campista na FPL. Ele marcou 18 gols pelo Liverpool na temporada passada.