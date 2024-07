Erling Haaland e Jack Grealish no elenco do Man City para turnê pelos EUA

Erling Haaland viajará para a turnê de pré-temporada do Manchester City nos Estados Unidos antes da mais recente defesa de título. Foto de Ben Roberts/Getty Images

O Manchester City divulgou seu elenco para a próxima turnê pelos Estados Unidos, com Erling Haaland e Jack Grealish prontos para viajar.

O City joga quatro partidas em quatro locais diferentes durante sua turnê, jogando no Kenan Stadium em Chapel Hill, Carolina do Norte, no Yankee Stadium de Nova York, no Camping World Stadium em Orlando, Flórida, e no Ohio Stadium em Columbus, Ohio.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Seus adversários nesses jogos serão Celtic, Milan, Barcelona e Chelsea, respectivamente.

Os jogos acontecem entre 23 de julho e 3 de agosto.

O goleiro Éderson participará da excursão em meio à incerteza sobre seu futuro no clube, com a maior parte do elenco itinerante sendo composta por jogadores jovens.

Várias estrelas do clube ainda não retornaram aos treinos após suas façanhas em torneios internacionais neste verão, incluindo Kevin De Bruyne, John Stones, Julián Álvarez e Kyle Walker.

Grealish foi omitido da seleção da Inglaterra na véspera da Euro 2024, portanto está no clube desde que eles começaram a se preparar para a defesa do título no início de julho.

O City está buscando garantir um inédito quinto título consecutivo da Premier League em 2024-25. Ainda não se sabe se o técnico Pep Guardiola permanecerá além do fim de seu contrato atual, que expira no final da próxima temporada.