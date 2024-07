Escândalo de espionagem olímpica do Canadá: tudo o que você precisa saber

MARSELHA, França — As Olimpíadas podem ser um turbilhão, com um evento rolando direto para o próximo. Mas a rápida investigação — e punição severa — do time de futebol feminino do Canadá por espionar uma sessão de treino fechada de um adversário continua sendo uma história dominante, embora complexa.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a situação.

Qual é o cronograma básico disso?

Na segunda-feira, 22 de julho, o time de futebol feminino da Nova Zelândia relatou à polícia francesa que um drone estava voando sobre suas sessões de treino em Saint-Étienne. As autoridades francesas conseguiram rastrear o drone até Joseph Lombardi, um membro da equipe do Canada Soccer. Canadá e Nova Zelândia estavam programados para jogar um contra o outro na quinta-feira.

Na quarta-feira, 24 de julho, o Comitê Olímpico Canadense (COC) disse que havia mandado para casa Lombardi e a técnica assistente a quem ele se reportava, Jasmine Mander. A técnica principal Beverly Priestman divulgou uma declaração de que, embora ela não “direcionasse” os funcionários que operavam o drone, ela estava “voluntariamente” se afastando do treinamento no jogo e pediu desculpas à Nova Zelândia pelo comportamento que ela disse “não representar os valores que nosso time defende”. A Canada Soccer anunciou uma investigação sobre o incidente. A FIFA anunciou que estava abrindo audiências disciplinares.

Na quinta-feira, 25 de julho, o Canadá derrotou a Nova Zelândia por 2 a 1. O técnico assistente Andy Spence liderou o time.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Na sexta-feira, 26 de julho, o presidente-executivo da Canada Soccer, David Blue, disse aos repórteres que, com base em conversas preliminares, a federação acreditava que este não era um incidente isolado, mas sim o exemplo mais recente de uma “cultura sistêmica”. Ele também disse que Priestman não treinaria durante as Olimpíadas de Paris.

No sábado, 27 de julho, a FIFA anunciou que Priestman e os dois membros da equipe “foram considerados responsáveis ​​por comportamento ofensivo e violação dos princípios do jogo limpo”. Todos os três foram proibidos de trabalhar no futebol por um ano e a equipe canadense foi penalizada em seis pontos nestas Olimpíadas, o que tornou muito difícil para eles se classificarem para as oitavas de final.

O que sabemos sobre essa cultura “sistêmica” à qual a Canada Soccer se referiu?

A extensão — e a duração — do envolvimento do Canadá nesse tipo de comportamento está no cerne do que a federação está tentando descobrir, disse Blue, mas relatos de notícias indicam que se trata de um padrão extenso.

A ESPN informou que a US Soccer está ciente de que times do Canadá (tanto masculinos quanto femininos) tentam assistir seus treinos fechados há anos. A TSN, entre outros veículos, relatou vários incidentes anteriores envolvendo uma variedade de oponentes, incluindo casos de espionagem em partidas da Liga das Nações da CONCACAF, eliminatórias da Copa do Mundo, o torneio da Copa América do verão passado e as Olimpíadas de Tóquio em 2021 — quando o time feminino do Canadá ganhou a medalha de ouro.

David Shoemaker, presidente-executivo do COC, disse: “Fico doente, fico com o estômago embrulhado ao pensar que pode haver algo que coloque em dúvida… um dos meus momentos olímpicos favoritos da história.”

O que os jogadores canadenses estão dizendo?

Blue, a executiva da Canada Soccer, tem sido inflexível em dizer que nenhum jogador canadense jamais viu qualquer filmagem obtida na França. Vanessa Gilles, uma defensora do time, disse aos repórteres após o jogo da Nova Zelândia que “houve muita emoção, frustração e humilhação porque, como atleta, isso não refletiu nossos valores e o que queremos representar como atletas nos Jogos Olímpicos”. Ela acrescentou: “Não somos trapaceiros”.

A seleção feminina canadense perdeu seis pontos após o escândalo de espionagem que abalou Paris 2024. ARNAUD FINISTRE/AFP via Getty Images

Quando questionada sobre o que ouviu sobre a reação dos canadenses em seu país, a atacante Adriana Leon disse aos repórteres que estava se afastando das redes sociais porque “não queria pensar nisso”.

A capitã da equipe, Jessie Fleming, disse à mídia: “Este torneio acontece muito rápido e não temos tempo para pensar muito em nossos sentimentos”.

E os ex-jogadores?

Vários ex-jogadores se manifestaram nas redes sociais ou em outros lugares para defender suas realizações como sendo legítimas. Christine Sinclair, geralmente considerada a maior jogadora da história do futebol canadense, fez referência à medalha de ouro de Tóquio em uma declaração no Instagram, escrevendo: “É lamentável que os jogadores da nossa Seleção Nacional tenham tido que jogar com ações condenáveis ​​de alguns de seus funcionários enquanto tentam defender nossa medalha de ouro. Ações sobre as quais os jogadores não têm controle.”

Sinclair acrescentou que “tendo sido jogador da seleção nacional por 23 anos, nunca nos foram mostradas ou discutidas imagens de drones em reuniões individuais ou de equipe das quais participei”.

Stephanie Labbé, ex-goleira que fez parte do time medalhista de ouro em 2021, escreveu nas redes sociais que seu sucesso em defender pênaltis em Tóquio se deveu ao estudo intenso de suas oponentes e a fazer “palpites bem fundamentados” durante dois pênaltis críticos. “Não confunda grande goleira com trapaça”, escreveu ela.

Se isso fosse um padrão, isso significa que outros treinadores poderiam estar implicados?

grupo A GP C E eu GD PTS 1 – Colômbia 2 1 0 1 +1 3 2 – França 2 1 0 1 0 3 3 – Canadá 2 2 0 0 +2 0 4 – Nova Zelândia 2 0 0 2 -3 0 1, 2: Qualifica-se para QF; 3: Possível qualificação Canadá deduziu 6 pontos

Sim. A seleção masculina do Canadá “tentou usar drones” durante a Copa América deste ano, de acordo com Blue, embora ele tenha acrescentado que o novo técnico Jesse Marsch só tomou conhecimento disso depois e “denunciou isso como uma prática para sua equipe”. Ainda assim, esse incidente é parte de uma investigação maior da Canada Soccer.

Mais significativamente, John Herdman — que treinou a equipe feminina do Canadá de 2011 a 2018 e a equipe masculina entre 2018 e 2023 — estava em uma posição de autoridade em muitos dos supostos casos de espionagem. (Os vínculos entre Herdman e Priestman também são profundos: Herdman foi o treinador de futsal juvenil de Priestman na Inglaterra — onde ambos nasceram — e Priestman passou a treinar as seleções nacionais sub-17 e sub-20 do Canadá quando Herdman era o treinador da equipe sênior.)

Herdman, que agora treina o Toronto FC, disse que cooperaria com qualquer investigação, acrescentando em uma declaração: “Estou altamente confiante de que, em meu tempo como treinador principal em Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo, nunca nos envolvemos em nenhuma dessas atividades”.

Vale ressaltar, no entanto, que a grande maioria dos supostos casos de espionagem ocorreu durante jogos que não estavam nas Olimpíadas nem na Copa do Mundo.

Poderia haver outras penalidades para o Canadá ou seus funcionários?

É improvável que haja mais sanções contra o Canadá nos Jogos de Paris, mas a FIFA pode considerar mais medidas disciplinares no futuro se uma investigação revelar novas evidências.

Também parece improvável, mas não impossível, que medalhas anteriores — incluindo o ouro que a equipe feminina ganhou em Tóquio em 2021 — estejam em risco. No entanto, o Comitê Olímpico Internacional não respondeu ao pedido de comentário da ESPN sobre o assunto.

jogar 1:49 O futebol feminino do Canadá deve ser expulso das Olimpíadas por causa de um escândalo de espionagem? Ali Krieger reage ao Canadá mandar para casa a treinadora de futebol feminino Bev Priestman por um escândalo de fraude envolvendo drones.

Quem são Lombardi e Mander, os dois funcionários mandados para casa?

Lombardi, 43, é um treinador técnico/analista que trabalhou na equipe do Canadá em seis torneios juvenis da FIFA de 2012 a 2022. Ele também fez parte da equipe na Copa do Mundo Feminina em 2023.

Mander, 29, é um treinador assistente que fez parte da equipe de Priestman nas Olimpíadas de 2021 e na Copa do Mundo Feminina de 2023.

Há alguma acusação criminal pendente relacionada ao incidente?

O uso de drones e potenciais invasões de privacidade são questões sérias na França, e a polícia imediatamente se envolveu na situação. Sem nomear a pessoa, um tribunal francês anunciou em 24 de julho que um canadense de 43 anos recebeu uma sentença suspensa de oito meses por filmar duas das sessões de treinamento fechadas da Nova Zelândia com um dispositivo aéreo.

O que acontece depois?

Mais imediatamente, o Canadá joga sua segunda partida da fase de grupos contra a França na noite de domingo. Com a penalidade de seis pontos aplicada, ele entra na partida com menos 3 pontos. Ele ainda tem uma pequena esperança de chegar às oitavas de final porque dois dos terceiros colocados no torneio de três grupos e 12 equipes se classificarão para as quartas de final.

Também é possível que o Canadá possa apelar com sucesso sua penalidade de pontos e tê-la reduzida. O Tribunal de Arbitragem do Esporte, que tem jurisdição, opera um tribunal ad hoc em cada Olimpíada para ouvir casos sensíveis ao tempo como este.

Para Priestman, Mander e Lombardi, pode ser possível apelar das suspensões emitidas pela FIFA. Na ausência de uma mudança, no entanto, os três estão proibidos de participar “de qualquer atividade relacionada ao futebol por um período de um ano”.