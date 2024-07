Escolha dos especialistas — Quem ganhará o título feminino de Wimbledon de 2024?

No sábado, duas estreantes finalistas de Wimbledon competirão pelo título, enquanto Jasmine Paolini enfrenta Barbora Krejcikova.

Paolini teve um ano de destaque e acabou de jogar sua primeira final de major no Aberto da França. Krejcikova venceu o título do Aberto da França de 2021 e quer igualar esse feito novamente. Quem vencerá? Perguntamos aos nossos especialistas:

O que Paolini pode fazer para derrotar Krejcikova?

Escolhas dos editores

1 Relacionado

D’Arcy Maine: Essas duas só jogaram uma contra a outra uma vez — na primeira rodada de qualificação do Aberto da Austrália de 2018. Ambas estão tão distantes daquela partida que Paolini nem se lembrou dela quando falou com a mídia na quinta-feira, em vez disso, disse que elas nunca tinham jogado uma contra a outra. (Krejcikova venceu aquela partida, para registro.)

Depois de jogar a final do Aberto da França há pouco mais de um mês, Paolini agora sabe como é jogar por um grande campeonato, e todos os nervos e emoções que vêm com isso. Ela precisará utilizar essa experiência para jogar seu jogo desde o início, e não deixar que o momento a intimide. Ela também precisará manter a mesma energia positiva que vimos (e pela qual os fãs se apaixonaram) durante todo o torneio.

Ela disse aos repórteres antes de saber quem enfrentaria que precisaria melhorar seu saque e controlar mais o ponto no sábado, independentemente do oponente, e isso pode ser particularmente crucial contra Krejcikova, que é mais do que capaz de fazer o mesmo. No final das contas, Paolini precisará permanecer tão confiante e tenaz quanto tem sido ao longo da quinzena e batalhar até o último ponto.

jogar 2:11 Paolini completa vitória de virada e chega à final de Wimbledon Jasmine Paolini vence uma semifinal muito disputada contra Donna Vekic em três sets e avança para a final de Wimbledon.

Bill Connelly: Ela tem que manter Krejcikova desequilibrada, porque se Krejcikova tiver seu timing perfeito, ela é praticamente a batedora de bola mais limpa do tênis. Paolini faz um ótimo trabalho de adaptação e mostra disposição para experimentar suas táticas, e isso vai ser imensamente importante. Mova Krejcikova, varie as velocidades, confie em sua própria forma física (que fez a diferença contra Donna Vekic nas semifinais). E nunca dê a Krejcikova o mesmo olhar duas vezes. Krejcikova continuou batendo a bola maior e com mais precisão conforme a partida progredia contra Rybakina, mas Paolini certamente está disposta a mudar para os Planos B, C, D, etc., para encontrar respostas.

Sam Borden: Concordo com Bill em que a chave para o sucesso de Paolini é sua habilidade de atender a tudo o que o momento pede: Às vezes é uma mudança tática, e frequentemente é resiliência mental, como quando ela perdeu algumas oportunidades de match point contra Vekic, mas não deixou tudo escapar. Ela conhece as fraquezas que vêm com ser perpetuamente subdimensionada, mas é muito criativa em encontrar maneiras de superar isso em qualquer situação que enfrente.

Barbora Krejcikova conquistou o título do Aberto da França de 2021. Robert Prange/Getty Images

O que Krejcikova pode fazer para derrotar Paolini?

Maine: Uma coisa se destacou para mim sobre Krejcikova quando ela perdeu os quatro primeiros games contra Rybakina na quinta-feira: ela não entrou em pânico e permaneceu composta. E mesmo com o primeiro set parecendo fora de alcance, ela lutou o máximo que pôde e fez Rybakina trabalhar para fechá-lo. Ao fazer isso, ela pareceu se esforçar para entrar na partida e na luta. Mais tarde, ela disse que estava “na zona” após vencer seu primeiro game e certamente parecia estar cada vez mais agressiva e energizada a cada game que vencia.

Krejcikova provou que é capaz de vencer quase todo mundo durante esta quinzena — ela segurou a cabeça de chave nº 11 Danielle Collins e a cabeça de chave nº 13 Jelena Ostapenko nas oitavas de final e quartas de final, respectivamente — e tem um jogo variado que pode frustrar as melhores do esporte. Se ela for capaz de utilizar sua variedade, encontrar essa “zona” cedo e parar qualquer momento que Paolini consiga encontrar, ela pode estar erguendo seu segundo grande troféu no sábado.

jogar 0:39 Krejcikova surpreende Rybakina e chega à primeira final de Wimbledon Barbora Krejcikova venceu Elena Rybakina por 6-3, 3-6, 6-4 para chegar à sua primeira final de Wimbledon.

Connelly: Swing grande. Foi uma das chaves para vencer Rybakina — depois de um começo fraco em que ela perdeu os quatro primeiros games, cada tacada ficou cada vez maior, e ela venceu 15 dos últimos 23 games. É a principal vantagem que ela tem sobre a rápida Paolini. Você não pode realmente tirar nada de seu único confronto profissional, uma vitória de 6-2, 6-1 para Krejcikova na qualificação para o Aberto da Austrália de 2018, mas é digno de nota que naquela partida ela sacou ases 13% das vezes (ela normalmente está em torno de 5%) e ganhou 74% dos pontos de segundo serviço de Paolini. Quando ela teve a chance de ditar o ritmo, ela foi para cima, e isso provavelmente será uma parte fundamental desta partida também.

Fronteira: Acho que o maior obstáculo que ela enfrentará é a multidão — todos se apaixonaram por Paolini e sua atitude incrível, então Krejcikova provavelmente terá muito do sentimento contra ela. Ela mostrou no passado que é mais do que capaz de lidar com situações de alto estresse — título do Aberto da França de 2021 mais 10(!) outros grandes troféus de duplas — mas a atmosfera da Quadra Central em Wimbledon, com fãs torcendo por sua oponente, é uma caixa de morangos diferente. Se ela conseguir navegar pelo elemento emocional, ela terá todas as chances de vencer.

Jasmine Paolini é a primeira mulher italiana a chegar à final de simples de Wimbledon. Robert Prange/Getty Images

Quem ganhará?

Maine: Rybakina disse que pode depender de quem conseguir se recuperar melhor fisicamente da partida semifinal e ela pode estar certa. Depois de assistir a essas duas semifinais excepcionais, a única coisa que tenho certeza é que teremos uma final competitiva e animada no sábado. No entanto, se eu tiver que escolher uma vencedora, e provavelmente mudarei de ideia sobre isso várias vezes, vou com Krejcikova em três sets divertidos.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Connelly: Olhando para trás, para suas corridas no Aberto da França e em Wimbledon, eu escolhi contra Paolini pelo menos sete vezes. Ela ganhou todas, exceto uma dessas partidas. Estou aprendendo minha lição? Não! Krejcikova é uma jogadora de calibre top cinco quando saudável e em ritmo, e pela primeira vez em um tempo, ela é ambas as coisas. Seria um choque se isso não fosse para três sets, considerando quantos sets apertados ambas jogaram (e quão bem ambas jogaram neles), mas Krejcikova está apenas quebrando a bola agora. Ela vence em três.

Fronteira: Paolini. A derrota para Iga Swiatek no French deu a ela alguma experiência necessária nos maiores palcos, e é difícil apostar contra uma jogadora que está em uma fase tão quente como essa. A vontade e a luta de Paolini são inigualáveis, e embora Krejcikova também esteja em tremenda forma, acho que Paolini consegue em um apertado set de três. Andiamo!