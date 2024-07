Escolha dos especialistas — Quem ganhará o título masculino de Wimbledon de 2024?

A final de Wimbledon de domingo está programada para ser uma revanche épica do ano passado, com Carlos Alcaraz e Novak Djokovic batalhando pelo título. O atual campeão Alcaraz pode vencer novamente? Ou Djokovic ganhará um recorde de 25 títulos de Grand Slam? Perguntamos aos nossos especialistas:

O que Alcaraz pode fazer para derrotar Djokovic?

D’Arcy Maine: Podemos primeiro tirar um segundo para apreciar que teremos essa revanche no domingo? Isso tem o potencial de ser um clássico, independentemente de quem vencer, e há muito em jogo para ambos. Prepare sua pipoca — ou morangos e creme.

Alcaraz já tem um plano de como exatamente ele pode derrotar Djokovic na final de Wimbledon, e ele precisará encontrar uma maneira de replicar o máximo possível disso. “Eu sei o que tenho que fazer”, ele disse na sexta-feira sobre a possibilidade de enfrentar Djokovic novamente. Alcaraz gostaria de ter um começo melhor desta vez, mas isso tem sido algo que o tem atormentado durante todo o torneio. Ele perdeu o primeiro set em três partidas em Wimbledon. Certamente o ajudaria se ele pudesse trazer o nível de intensidade pelo qual ele se tornou conhecido desde o início, mas, como ele provou, não é uma necessidade.

Durante a final de 2023, Alcaraz assumiu o controle da partida quando começou a utilizar sua variedade e drop shot, e isso será crucial novamente no domingo. Ele tem juventude, velocidade e saúde ao seu lado, e isso também pode fazer a diferença no final da partida.

Bill Connelly: Sofrer. Sabemos que Alcaraz consegue, mas ainda não sabemos se Djokovic consegue. Ele jogou apenas 17 sets em seis rodadas, graças a uma vitória fácil nas quartas de final e um empate que o colocou contra apenas um adversário top 20. Este pode ser o empate mais favorável que ele já viu em um Grand Slam. Embora ainda seja incrível que ele tenha feito o que fez tão rapidamente após uma cirurgia séria no joelho, de alguma forma chegamos a este ponto sem saber exatamente onde Djokovic se classifica em termos de seus níveis de condicionamento físico tipicamente sobre-humanos.

Alcaraz é um dos apenas 11 jogadores, ativos ou aposentados, que sabem como é vencer Djokovic em uma partida de cinco sets, e ele provavelmente tem uma vantagem de condicionamento físico muito maior do que o normal. Esforçar-se e sofrer, tornando esta partida o mais física possível, pode render mais generosamente do que normalmente acontece contra Djokovic.

Sam Borden: Mova-o e mantenha-o na quadra. Por mais forte que o joelho de Djokovic tenha parecido — e é ridículo o que ele fez tão logo após a cirurgia — ainda há momentos em cada partida em que ele hesita ou faz dupla embreagem em um slide ou giro em grampo. É possível que ele esteja 100 por cento? Acho que sim. Mas não estou convencido de que não haja ainda um pequeno ponto de interrogação na mente de Djokovic sobre o que seu joelho pode suportar, e Alcaraz — um jogador que parece ficar mais forte conforme a partida avança — pode testá-lo, repetidamente, com drop shots e golpes de fundo de um lado para o outro melhor do que ninguém. Se isso for longe, eu gosto que Alcaraz faça isso.

jogar 0:49 Djokovic vence em dois sets e chega à 10ª final de Wimbledon Novak Djokovic vence Lorenzo Musetti em sets diretos e enfrentará Carlos Alcaraz em uma repetição da final de Wimbledon do ano passado.

O que Djokovic pode fazer para derrotar Alcaraz?

Maine: Confie na experiência e resistência mental dele. Não posso deixar de lembrar da final do Cincinnati Open de 2023 entre esses dois. Claro, foi uma melhor de três, uma superfície diferente e Djokovic não tinha apenas passado por uma cirurgia no joelho, mas por causa do calor, ele estava visivelmente lutando durante boa parte da partida e estava perdendo um set e uma quebra. Mas assim que Alcaraz permitiu a menor das aberturas, Djokovic começou a encontrar seu caminho de volta. Ele assumiu o controle dos ralis, foi agressivo e, finalmente, conquistou a vitória da maratona.

Isso foi apenas umas seis semanas depois da final de Wimbledon, e Djokovic provavelmente estava pensando em vingança até certo ponto. Alguém poderia imaginar que ele será motivado por isso ainda mais desta vez, quando as apostas são maiores. Ele não é o favorito entrando na final, mas parece prosperar no desrespeito e em ser o azarão, não importa o quão leve.

Connelly: Saque grande, basicamente. Às vezes, as estatísticas oferecem algo bem direto. Djokovic e Alcaraz jogaram um contra o outro cinco vezes; quando Djokovic ganha pelo menos 67% dos seus pontos de primeiro serviço, ele ganha. Quando não ganha, ele perde. Ele estava com 62% na final de Wimbledon do ano passado, assim como Medvedev estava com apenas 62% contra Alcaraz na semifinal de sexta-feira.

O serviço de Alcaraz tem sido bem irregular neste torneio, e é justo assumir que ele vai precisar de uma quantidade saudável de sucesso no jogo de retorno. Se Djokovic estiver controlando as coisas com o primeiro serviço, ele provavelmente vence.

Fronteira: Jannik Sinner (e outros) teve algum — e dizem que alguns estão trabalhando muito nisso — sucesso contra Alcaraz ao tentar ir para o ataque e atacar o forehand de Alcaraz. É uma fórmula que pode acabar muito mal se Alcaraz estiver ligado, mas como Bill apontou, o saque de Alcaraz pode ser imprevisível, então há um cenário em que ele fica frustrado porque não está sacando bem e pode então ficar um pouco mais vulnerável, mentalmente, se os forehands também estiverem borrifando um pouco.

Djokovic é um mestre em tática, então ele sabe dos casos em que Sinner teve sucesso com esse plano, e ele certamente tem as habilidades necessárias para executá-lo sozinho.

Alcaraz derrotou Djokovic em Wimbledon no ano passado. Foto AP/Kirsty Wigglesworth

Quem ganhará?

Maine: Pensando nisso logicamente, parece que Alcaraz deveria vencer. Ele sabe exatamente o que é necessário para derrotar Djokovic no All England Club, ele tem estado em ótima forma durante todo o torneio e está recém-saído do título em Roland Garros — e Djokovic está a apenas cinco semanas de uma cirurgia no joelho. No entanto, apesar das dificuldades de sua temporada e de sua saúde, isso ainda é Novak Djokovic, indiscutivelmente o maior a jogar o esporte. Eu simplesmente não consigo vê-lo deixando essa oportunidade — especialmente depois da amarga decepção do ano passado — escapar. Não me peça para explicar mais, eu estou apenas indo com Djokovic em cinco sets.

Connelly: Mesmo com o sorteio fácil, estou lutando para entender Djokovic chegando a esse ponto. Ele teve uma temporada dolorosamente medíocre, rompeu o menisco, teve parte dele removida… e emergiu melhor apenas algumas semanas depois. O quê? Escolher contra ele, portanto, parece terrivelmente tolo, mas vou fazer isso. Alcaraz venceu o último Grand Slam, ele derrotou Djokovic nesta mesma quadra, com cada um deles em 100% de saúde, um ano atrás, e ele fará isso de novo. Vamos dizer que será em quatro sets desta vez.

Fronteira: O momento chegou, o número 25 aguarda, e Djokovic está pronto para tocar uma sinfonia final de violino para sua filha na quadra central. Chegando ao torneio, pensei que era mais provável que ele pulasse este torneio para estar pronto para as Olimpíadas — uma medalha de ouro sendo talvez a única honra neste esporte que ele não ganhou — mas, claramente, eu estava errado. Djokovic leva a revanche em quatro.