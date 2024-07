Esgrimista húngaro fica chateado e acaba com chance de ganhar o 4º ouro consecutivo

Uma sequência de vitórias que definiu uma era na esgrima olímpica foi interrompida de surpresa no sábado, quando o esgrimista húngaro Aron Szilagyi perdeu sua luta de abertura enquanto buscava sua quarta medalha de ouro consecutiva.

Szilagyi ganhou o ouro olímpico no sabre individual masculino em 2012, 2016 e 2021 — o único esgrimista masculino a ser tricampeão individual. Em Paris, ele estava tentando se tornar o único esgrimista na história olímpica com quatro medalhas de ouro individuais.

Em vez disso, a sequência terminou na primeira luta de Szilagyi nos Jogos de Paris, quando ele foi derrotado por 15-8 pelo canadense Fares Arfa, 27º cabeça de chave, nas oitavas de final, em uma das maiores surpresas nas Olimpíadas de 2024. Arfa, um atleta olímpico estreante, acumulou seis pontos sem resposta para começar a luta. Szilagyi diminuiu a diferença para 6-4, mas não conseguiu alcançar o canadense.

“Estou um pouco em choque agora, então ainda não estou desapontado ou bravo comigo mesmo. Aconteceu tão rápido, e nunca pensei que minha competição individual aqui em Paris seria tão curta”, disse Szilagyi.

“É realmente um choque. É como se meu oponente me lesse. Eu era um livro aberto para ele”, ele acrescentou. “Em cada toque, o que ele queria, acontecia. Todas as suas defesas funcionavam, todos os seus ataques acertavam.”

Szilagyi estava em uma sequência de 15 vitórias na competição individual de sabre nas Olimpíadas e não havia perdido no evento desde uma derrota para Keeth Smart, dos Estados Unidos, nas oitavas de final nas Olimpíadas de Pequim de 2008. Arfa ganhou o ouro por equipe com o Canadá nos Jogos Pan-Americanos do ano passado, mas nunca havia esgrimido nas Olimpíadas antes.

“Foi como se ele tivesse sido tricampeão olímpico e eu fosse uma espécie de atleta olímpica estreante”, disse Szilagyi.

Uma vitória em Paris teria empatado Szilagyi com alguns grandes nomes olímpicos na vitória do mesmo evento em quatro Jogos consecutivos. O feito foi alcançado por Carl Lewis no salto em distância, Michael Phelps nos 200 metros medley individual, Mijain Lopez na luta greco-romana superpesada, Paul Elvstroem no barco a remo pesado e Al Oerter no disco.

A eliminação precoce de Szilagyi não foi a única grande surpresa na esgrima no sábado.

O campeão mundial de sabre masculino do ano passado, Eli Dershwitz, dos Estados Unidos, foi derrotado por 15 a 10 pelo húngaro Csanad Gemesi nas oitavas de final. Sun Yiwen, atual campeã olímpica de espada feminina, perdeu sua luta de abertura por 14 a 13 para Miho Yoshimura, do Japão.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.