Espanha merece a vitória da Bola de Ouro após título da Euro 2024 – Rodri

Rodri, do Manchester City, disse que é hora de um jogador espanhol ganhar a Bola de Ouro novamente após ser eleito Jogador do Torneio na Euro 2024, já que nenhum de seus compatriotas ganhou o prestigioso prêmio desde a lenda do Barcelona Luis Suárez em 1960.

“O futebol espanhol merece um ganhador da Bola de Ouro”, disse Rodri após o triunfo de seu time por 2 a 1 sobre a Inglaterra. “A Espanha merece ganhar uma Bola de Ouro.”

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, pediu que Rodri ganhasse o troféu individual, concedido ao jogador com melhor desempenho no último ano.

“Para mim, Rodri é o melhor jogador do mundo. Por favor, deem a ele a Bola de Ouro agora”, disse De la Fuente.

O meio-campista do City foi titular em seis dos sete jogos da Espanha na Alemanha, marcando um gol com uma precisão de passe de 92,84%.

Questionado sobre suas chances de ganhar a Bola de Ouro, Rodri disse: “Vou ser honesto, gostaria que um espanhol ganhasse, não importa quem. Seria ótimo. Ouvi dizer que [Real Madrid’s Dani] Carvajal também merece. De um ponto de vista individual, estou muito orgulhoso do que estou fazendo e do reconhecimento que estou recebendo.

“Mas outra pessoa tem que fazer essa avaliação. Eu vim aqui para ganhar a Euro 2024.”

O lateral-direito espanhol Carvajal, que venceu a Liga dos Campeões e a LaLiga com o Real Madrid, concordou com Rodri e disse: “Espero que um espanhol consiga. Acho que o futebol espanhol merece. Eu adoraria que isso acontecesse. Acho que posso estar entre os candidatos não apenas pelos títulos que ganhei este ano, mas pelas minhas atuações. Mas [winning the award] não me passa pela cabeça.”

Rodri fez 56 jogos pela Espanha, marcando quatro gols. Foto de Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images

Rodri, enquanto isso, disse que espera que o capitão da Espanha, Álvaro Morata, continue a jogar pela seleção nacional. Morata, 31, reclamou recentemente que não recebeu respeito da mídia e dos fãs na Espanha, acrescentando que era “provável” que a Euro 2024 fosse seu último torneio com a Espanha.

Rodri disse: “Além de ser um grande companheiro de equipe e um bom amigo, Morata é um profissional soberbo. Ele deu tudo hoje [in the Euro 2024 final]. Foi uma das suas melhores atuações na competição.

“Ele recebeu muitas críticas e não é fácil, mas ele cresceu. Espero que ele continue porque ele merece. Ele é um exemplo de como ele faz as coisas como capitão. Ele fará parte da história do futebol espanhol.”