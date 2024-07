Espanha, vencedora do Euro 2024, domina a seleção do torneio da UEFA

Seis jogadores espanhóis foram incluídos na Seleção do Torneio. Foto de Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images

O zagueiro inglês Kyle Walker foi nomeado para a Equipe do Torneio do Campeonato Europeu, com seis jogadores da seleção espanhola vitoriosa também nomeados.

Walker é acompanhado pelo suíço Manuel Akanji, pelo francês William Saliba e pelo lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella na defesa, com o francês Mike Maignan incluído como goleiro.

A UEFA nomeou um meio-campo totalmente espanhol com Rodri, Dani Olmo e Fabián Ruiz.

O atacante alemão Jamal Musiala, que junto com Olmo foi um dos artilheiros do torneio com três gols, está ladeado por Nico Williams e Lamine Yamal, de 17 anos, nos três primeiros colocados.

Williams marcou o primeiro gol da final contra a Inglaterra, enquanto o chute de Yamal de fora da área na semifinal contra a França ajudou a equipe a chegar lá.

O meio-campista do Manchester City, Rodri, foi eleito Jogador do Torneio, enquanto Yamal recebeu o prêmio de Jogador Jovem do Torneio.

O companheiro de clube Walker é o único jogador que também foi nomeado para a Equipe do Torneio Euro 2020, além de ser o destaque deste ano.