Espanhol Lamine Yamal, 16, é “gênio” em noite recorde na Euro

MUNIQUE — O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, elogiou a “genialidade” de Lamine Yamal depois que ele se tornou o jogador mais jovem a marcar em um Campeonato Europeu masculino na terça-feira, quando marcou na vitória da Espanha por 2 a 1 na semifinal contra a França, campeã da Copa do Mundo de 2018.

Yamal, de 16 anos, anulou o gol de abertura de Randal Kolo Muani com um chute impressionante aos 21 minutos, de 25 metros, cronometrado a 102 km/h (60 mph), passando pelo goleiro francês Mike Maignan.

Dani Olmo marcou o segundo gol da Espanha quatro minutos depois para completar a reação e garantir a final em Berlim no domingo contra a Inglaterra ou a Holanda.

“Vimos um gênio, o produto de um gênio”, disse De la Fuente em uma entrevista coletiva. “Ele é um jogador de quem temos que cuidar — tenho que aconselhá-lo a continuar trabalhando com a mesma humildade e manter os pés no chão.

“Ele continuará crescendo, mas sua maturidade e atitude em uma idade tão jovem já são como as de um jogador mais experiente. Temos sorte de ele ser espanhol e podemos apreciá-lo por muitos mais anos.”

O primeiro gol de Yamal no torneio — ele também tem três assistências — fez dele o jogador mais jovem a marcar na Eurocopa masculina, aos 16 anos e 362 dias de idade. O artilheiro mais jovem anterior foi o jogador suíço Johan Vonlanthen (18 anos, 141 dias), também contra a França, na Eurocopa 2004.

Foi o segundo recorde significativo estabelecido na final pelo adolescente de Barcelona, ​​que já havia se tornado o mais jovem a disputar uma Eurocopa, aos 16 anos e 338 dias de idade, quando entrou em campo para a vitória da Espanha sobre a Croácia, pelo Grupo B.

“Estou emocionado por estarmos na final, mas ainda não fizemos o mais importante, que é vencer”, disse Yamal, que fará 17 anos no sábado, véspera da final.

“Estávamos num momento difícil [when I scored]não esperávamos sofrer um gol tão cedo. Eu estava mirando exatamente no canto superior onde meu chute entrou e foi apenas uma sensação de pura alegria.

Lamine Yamal comemora após se tornar o mais jovem artilheiro de um Campeonato Europeu. Imagens Getty

“Tento não pensar muito no que está acontecendo. Só quero me divertir e ajudar o time. Vim aqui para vencer todas as partidas, para poder comemorar meu aniversário aqui na Alemanha com todos os meus companheiros de equipe.”

Yamal também pareceu responder ao meio-campista francês Adrien Rabiot, que havia dito antes do jogo que o jovem teria que fazer mais do que fez até agora na Euro 2024 se quisesse chegar à final.

O ponta espanhol fez uma publicação enigmática nas redes sociais logo após esses comentários na segunda-feira, dizendo “fale apenas quando for a hora de dizer xeque-mate”.

Quando o apito final da vitória da Espanha sobre a França soou na Allianz Arena, Yamal disse claramente para a câmera: “Fale agora, fale agora”.

Questionado sobre para quem era a mensagem, ele acrescentou: “Era para a pessoa para quem era, ela saberá que era para ela.”

A Espanha venceu todas as seis partidas que disputou na Eurocopa até agora, e seu estilo de futebol também recebeu elogios em comparação ao que foi percebido como uma formação mais defensiva das favoritas do pré-torneio, França e Inglaterra.

“Tentamos dar aos jogadores uma ideia, um modelo a seguir e isso nos torna fortes”, disse De la Fuente. “Queremos tirar o melhor desses jogadores. Todos têm que fazer o que acreditam que seu time pode fazer.

“Nosso time tem essas características, versatilidade, mas fundamentalmente os jogadores que temos nos permitem fazer isso. Conhecemos os jogadores e isso nos permite jogar de maneiras diferentes.

“A ideia do futebol vem de ser convencido por suas ideias. Não é acaso. Queremos jogar no que os jogadores são bons.”

De la Fuente também minimizou uma possível lesão do capitão Álvaro Morata, que foi derrubado por um comissário durante as comemorações, dizendo que o atacante deve estar bem para a final, com Dani Carvajal e Robin Le Normand também prontos para retornar da suspensão.