Espólio de Juice WRLD processado pelo produtor por royalties não pagos

Rapper atrasado Suco WRLD O espólio de está enfrentando uma ação judicial de um cara que diz ter ajudado a produzir uma das maiores faixas do rapper, mas não recebeu o que devia.

TMZ obteve os documentos – Requerente Josué Jaramillo afirma que trabalhou na produção da faixa póstuma de 2021 do falecido rapper, “Girl of My Dreams”, em troca de 5% da propriedade da música e 1% dos royalties.