ESPY Awards 2024 Tapete vermelho: Patrick e Brittany Mahomes, Caitlin Clark e todos os mais bem vestidos do tapete vermelho do ESPY

Get pronto para uma noite épica de esportes e entretenimento como “O ESPYS 2024 apresentado pela Capital One” toma o centro do palco nesta quinta-feira. Apresentado pela lendária Serena Williams, este evento repleto de estrelas será uma celebração das conquistas incríveis e momentos inesquecíveis nos esportes ao longo do ano passado.

A cerimônia também prestará homenagem aos principais atletas e apresentará apresentações musicais emocionantes. Você não vai querer perder um momento da ação, então marque seu calendário para 11 de julho às 20h EDT/PDT e sintonize a ABC no The Dolby Theatre em Los Angeles.

Se você estiver em trânsito, acompanhe toda a emoção no aplicativo ABC no seu smartphone e tablet, ou assista no seu computador em ABC.com e em dispositivos conectados como Roku, AppleTV e Amazon Fire TV.

Uma programação espetacular de apresentadores e participantes

A escalação de apresentadores e participantes do ESPYS 2024 é nada menos que espetacular. Da atriz vencedora do Emmy Award Quinta Brunson para o Hall da Fama da NFL Desenhou Breeso palco será agraciado por uma série de estrelas e ícones do esporte. De acordo com a programação, podemos esperar aparições de personalidades renomadas como o ator Rob Lowemedalhista de ouro olímpico Lindsey Vonne rapper Flau’jae Johnson.

O evento também contará com a presença de uma lista impressionante de atletas e celebridades, incluindo a lenda do basquete Allen Iversona lenda do tênis Venus Williams e o campeão de futebol americano universitário Nick Saban.

Nas palavras do vice-presidente executivo da ESPN, “O ESPYS é uma noite em que o mundo dos esportes se reúne para homenagear os melhores atletas e celebrar os momentos mais memoráveis ​​do esporte. A escalação de apresentadores e participantes deste ano é uma prova do amplo impacto dos esportes em nossa cultura.”

Com uma escalação tão incrível, o ESPYS 2024 promete ser uma noite inesquecível cheia de poder de estrela, tributos emocionantes e performances eletrizantes. Seja você um entusiasta de esportes ou um fã de entretenimento, este é um evento que você não vai querer perder.