ESPYS 2024: Livvy Dunne e Serena Williams entre as mais bem vestidas do tapete vermelho

A cerimônia de premiação da ESPYS de 2024 destaca alguns dos melhores momentos do ano passado nos esportes, e o Dolby Theater em Los Angeles está repleto de rostos conhecidos — começando pela apresentadora Serena Williams.

O ex-safety do New Orleans Saints Steve Gleason, a treinadora do South Carolina Gamecocks Dawn Staley e o príncipe Harry, o duque de Sussex, são os homenageados especiais deste ano. Enquanto isso, os principais indicados incluem Simone Biles, Jaylen Brown, Caitlin Clark, Coco Gauff, Patrick Mahomes, Shohei Ohtani, JuJu Watkins e A’ja Wilson.

Antes que alguém subisse ao palco para receber um prêmio, o tapete vermelho foi enfeitado com deslumbrantes declarações de moda.

Aqui estão algumas novidades notáveis ​​da noite de quinta-feira.

Serena Williams

Nick e Terry Saban

Tammy e Andy Reid

“Açúcar” Ray Leonard

