‘Esse corte é nojento’: profissionais reagem à vitória sangrenta de Jean Silva sobre Drew Dober no UFC Denver

Jean Silva passou de nocautear Charles Jourdain no UFC 303 para derrotar outro veterano de uma categoria de peso mais alta duas semanas depois, e fez isso de forma memorável.

Silva enfrentou Drew Dober em uma luta certeira para o título de Luta da Noite na luta principal do UFC Denver no sábado. Entrando como um substituto de última hora para Mike Davis, Silva quase finalizou Dober no final do segundo round — mas também abriu um corte feio na sobrancelha de Dober que continuou a piorar conforme a luta prosseguia.

Depois de acertar uma cotovelada giratória brutal no terceiro round, o corte no olho de Dober foi uma visão de cair o queixo, e enquanto o lutador local tentava continuar lutando e esconder do árbitro, ele não conseguia. A luta foi finalmente interrompida na marca de 1:28 do Round 3, dando a Silva a maior vitória de sua carreira até o momento.

Veja como os lutadores do UFC reagiram à incrível batalha entre Silva e Dober.

Tenho que parar a briga… esse corte é NOJENTO!!!!! #UFCDenver — Stephen “Wonderboy” Thompson (@WonderboyMMA) 14 de julho de 2024

Ele é um peso pena e percebeu isso de repente, em altitude, o que é um problema para os caras. – Belal Muhammad (@ bullyb170) 14 de julho de 2024