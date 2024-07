Estreia da temporada do craque do Mets, Kodai Senga, é interrompida por lesão na panturrilha

NOVA YORK — A estreia de Kodai Senga na temporada estava indo tão bem quanto o New York Mets poderia ter esperado na sexta-feira à noite: o destro teve nove strikeouts em cinco entradas contra o Atlanta Braves, e o Mets, a uma vitória de assumir a primeira vaga de wild-card da NL, manteve uma vantagem de seis corridas no que seria uma vitória eventual por 8 a 4.

Então Austin Riley acertou um pop-up fraco no campo interno e Senga caiu no chão, se contorcendo de dor, antes que a bola caísse na luva do primeira base Pete Alonso.

Senga acabou de costas, agarrando sua panturrilha esquerda. Um treinador correu para ver como ele estava. Senga se levantou e saiu mancando do campo sob uma ovação de uma torcida apreciativa — e preocupada — da casa.

Minutos depois, o Mets anunciou que Senga havia saído com uma distensão na panturrilha esquerda. Ele passará por uma ressonância magnética no sábado para determinar a gravidade da lesão.

“Ele dominou hoje”, disse o gerente do Mets, Carlos Mendoza. “Você odeia vê-lo cair daquele jeito.”

Por cinco innings, não havia nada com que se preocupar. A lesão no ombro que colocou o ás do Mets na lista de lesionados para começar a temporada era uma lembrança distante. Os soluços mecânicos que o cauteloso Senga citou como a razão para seu período de recuperação mais longo do que o esperado eram inexistentes.

Seu único momento difícil surgiu no segundo inning, quando ele cedeu um single de abertura para Travis d’Arnaud. Dois rebatedores depois, Adam Duvall rebateu um home run de duas corridas para dar a Atlanta uma vantagem de 2-0.

O Mets, mantendo sua forma recente, respondeu com três home runs em um terceiro inning de sete corridas, tirando Charlie Morton do jogo antes que ele conseguisse nove eliminações.

O craque do Mets, Kodai Senga, fazendo sua tão esperada estreia na temporada na sexta-feira à noite, saiu na sexta entrada com uma distensão na panturrilha esquerda. Vincent Carchietta/USA TODAY Esportes

Senga, vice-campeão do NL Rookie of the Year da temporada passada, não cedeu outra rebatida em seus 5⅓ innings. Ele concedeu uma caminhada para os nove strikeouts. Ele lançou 73 arremessos — seis a menos do total de sua quarta e última partida de reabilitação na sexta-feira passada.

Ele estava viajando. O Citi Field estava vivo. Os Mets estavam vibrando novamente. Tudo mudou com o pop-up de Riley. Em poucos segundos, os Mets passaram de comemorar o retorno de Senga, um grande impulso para a rotação para sua investida nos playoffs, para se perguntar quando ele lançará novamente. A resposta pode ter um impacto significativo em suas esperanças de pós-temporada.