Estreia de Bronny James na liga de verão da NBA – Takeaways do California Classic

Bronny James fez sua estreia na liga de verão do Los Angeles Lakers no sábado, marcando quatro pontos em 2 de 9 arremessos na derrota por 108 a 94 para o Sacramento Kings no jogo de abertura do California Classic.

A escolha nº 55 dos Lakers no draft do mês passado, James marcou seus primeiros pontos em um drive no meio do segundo quarto e adicionou algumas outras jogadas de destaque em seus 21 minutos na quadra, incluindo um roubo que facilitou uma cesta de contra-ataque e um arremesso de 17 pés após um passo para trás. James adicionou duas assistências e dois rebotes.

O que mais se destacou na estreia de James e o que podemos esperar durante sua próxima aparição na liga de verão? Nossos insiders da NBA estão analisando seu desempenho e o que isso significa para a frente nesta offseason.

A estreia de Bronny James na liga de verão foi _____.

Kendra Andrews: Quieto, e isso não é algo ruim. Há muito o que tirar do primeiro jogo do California Classic. James e seu companheiro novato Dalton Knecht lutaram em campo — Knecht marcou 12 pontos em 3 de 12 arremessos — então isso é algo para monitorar conforme a liga de verão continua. Não foi surpresa que James não tenha tido uma estreia estelar, e será mais importante ver pequenas melhorias conforme sua liga de verão continua.

jogar 0:29 Roubo de Bronny prepara cesta para o Lakers Bronny James rouba a pedra, que vai parar nas mãos de Kyle Mangas para uma cesta dos Lakers.

Baxter Holmes: Sem intercorrências, e isso é mais do que bom. Ele precisará se acostumar a jogar com e contra jogadores marginais da NBA, e é para isso que serve a liga de verão. Seus números não significarão muito, e isso também não é incomum. Em 2012, o armador do Memphis Grizzlies Josh Selby, uma escolha de segunda rodada em 2011, foi nomeado co-MVP da liga de verão após uma média de 24,2 pontos em cinco jogos. Ele jogou apenas 38 jogos em sua carreira na NBA. Em 2009, o ala do Warriors Anthony Randolph, a 13ª escolha geral em 2008, teve uma média de 26,8 pontos e 8,5 rebotes por jogo. Em seis temporadas da NBA, ele teve uma média de 7,1 pontos antes de jogar na Rússia e na Espanha. A lição, como os executivos da NBA há muito recitam, é não reagir exageradamente a nenhuma performance da liga de verão, seja ela boa, ruim ou algo no meio termo. Estrelas do futuro fracassaram, fracassos do futuro prosperaram.

Dave McMenamin: Era de se esperar. Sua produção não estava muito longe do que ele fez como calouro na USC. A parte mais significativa do seu dia, para mim, foi o comprometimento dos Lakers em escalá-lo e dar a ele uma boa quantidade de tempo de jogo, mesmo quando ele lutava com seu arremesso. As dores do crescimento podem ser difíceis de assistir se desenrolarem com milhares de fãs nas arquibancadas, mas é uma parte necessária do processo se James vai se tornar o jogador que ele e os Lakers esperam. Ele está longe de ser um produto acabado, mas o jogo provou que LA está realmente investido em seu desenvolvimento.

O que aprendemos sobre o jogo de James?

McMenamin: Ele pode transformar defesa em ataque. Sua melhor jogada do dia foi saltar para uma linha de passe para roubar uma bola e imediatamente empurrá-la para o outro lado para dar aos Lakers uma pontuação de contra-ataque com a assistência de hóquei para o atacante Blake Hinson, que a jogou para o guarda Kyle Mangas na cesta. James quase roubou a bola na quadra de defesa dos Kings mais tarde no jogo usando a mesma explosão rápida para interceptar um passe, mas pisou na linha lateral para fora dos limites antes de garantir a posse. Os Lakers esperam que o jogo de James possa se traduzir em uma defesa de perímetro irritante, e qualquer ataque gerado a partir disso seria um bônus.

Holmes: Na defesa, notei algumas instâncias de jogadores adversários tentando quebrar James no drible, então recuar para um arremesso ou tentar dirigir até o aro. Por causa de quem ele é — e quem é seu pai — sem dúvida haverá instâncias de jogadores tentando marcar pontos nele, mesmo que seja apenas para provar algum tipo de ponto. Ele enfrentará isso várias outras vezes na liga de verão e provavelmente ao longo de sua carreira.

Andrés: Que ele provavelmente não será um manipulador de bola nesta temporada, especialmente ao trazer a bola para a quadra. Talvez seja uma questão de confiança, ou talvez não seja o papel que o veem desempenhando, mas James raramente lidou com a bola na transição, em um passe de reposição ou apenas para preparar uma jogada. Com 1,88 m, ele se encaixa mais no tamanho de um armador; no entanto, parece que os Lakers ainda não o veem como um facilitador principal.

O que vale a pena assistir no próximo jogo de James na liga de verão?

Holmes: Eu observaria sua determinação geral. Ele ainda está aprendendo com seus companheiros de equipe, assim como eles estão com ele, e houve momentos em que você podia vê-lo tentando descobrir exatamente quando adiar ou ser agressivo. É difícil imaginar o peso das expectativas sobre ele e como isso compõe tudo. Depois que ele jogar algumas partidas, espero que ele pareça mais confortável. Mas uma coisa que ele precisará equilibrar muito — e isso aconteceu no sábado — são as reações da multidão e os pedidos para que ele atire toda vez que tocar na bola, enquanto os fãs gritavam para ele atirar ou ir para a cesta, estivesse ele aberto ou não. James terá que se ajustar ao barulho geral de expectativas ao seu redor, e a reação da multidão no sábado foi um sinal precoce disso.

jogar 0:19 Bronny faz jogada suja em seu defensor para uma cesta do Lakers Bronny James sacode seu defensor e faz uma cesta para aproximar os Lakers.

Andrés: Eu prestaria atenção em qualquer melhoria ofensiva que ele fizer, especialmente em seus arremessos, mas também em que tipo de defesa ele consegue montar. Ser capaz de fazer as pequenas coisas é o que ajudará James a ganhar tempo de jogo na próxima temporada, e sua defesa de ponto de ataque foi destacada. Em seu primeiro jogo, ele teve dificuldade em marcar Adonis Arms, que terminou com 32 pontos e até mesmo sacudiu James para ficar de pé na primeira jogada do jogo.

McMenamin: Este foi o primeiro jogo de basquete de James desde meados de março — havia uma camada compreensível de ferrugem para sacudir. Agora que o nervosismo do primeiro jogo passou, espere que James consiga mostrar um pouco mais jogo a jogo, já que esta nova fase começa a parecer menos estrangeira. É óbvio pela maneira como James aborda o esporte, voltando aos seus dias de colégio, que ele não vai querer de repente marcar 30 em um desses jogos. Talvez no próximo jogo ele não fique preso entre um pull-up e um floater, como fez em uma tentativa no sábado; ou talvez ele dê outro drible forte depois de colocar seu defensor no quadril — como o técnico da liga de verão do Lakers, Dane Johnson, mencionou após o jogo — e ele acabe com outra olhada fácil no aro. Em outras palavras: passos de bebê.