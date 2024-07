Estrela do badminton Zhang Zhijie morre aos 17 anos após desmaiar durante a partida

Notícias devastadoras no mundo dos esportes… estrela em ascensão do Badminton Zhang Zhijie morreu após desmaiar durante uma partida no domingo. Ele tinha apenas 17 anos.

O trágico incidente ocorreu durante o Campeonato Asiático Júnior de Badminton em Yogyakarta, na Indonésia… quando o chinês Zhijie enfrentou o japonês Kazuma Kawano.

As imagens do incidente, que não compartilharemos, mostram Zhijie desmaiando, fazendo-o cair no chão, onde pareceu ter convulsões… enquanto seu oponente e outros oficiais observavam.

Finalmente, a ajuda chegou depois de mais de 35 segundos… e Zhijie foi colocado em uma maca e levado para uma ambulância. A RCP aparentemente não foi administrada na quadra.

Infelizmente, Zhang faleceu em um hospital próximo. A causa relatada foi parada cardíaca.

Muitos fãs estão chateados com o tempo de resposta da equipe médica… embora um oficial, Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), tenha dito BBC as equipes médicas do torneio tiveram que “seguir uma regra segundo a qual precisavam da permissão do árbitro antes de entrar na quadra”.

A Federação Mundial de Badminton disse que está conduzindo um exame minucioso em torno da morte de Zhijie… e quer ver se os protocolos corretos foram seguidos.

Um minuto de silêncio enquanto prestamos homenagem ao falecido Zhang Zhi Jie. Descanse em paz. pic.twitter.com/DhP4actMDJ – BAM (@BA_Malásia) 1º de julho de 2024

“A morte de Zhang no Campeonato Asiático Júnior de Badminton em Yogyakarta, na Indonésia, é uma ocorrência trágica, e estamos tomando todas as medidas necessárias para revisar completamente este assunto em consulta com a Badminton Asia e a Associação de Badminton da Indonésia.”

Outros jogadores no torneio homenagearam Zhang com um momento de silêncio… e seus companheiros levantaram sua camisa no pódio.