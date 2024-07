Estrela e ativista de ‘Whale Wars’ Paul Watson é preso na Groenlândia

Capitão Paul Watson – um ativista ambiental e estrela do programa “Whale Wars” – foi preso na Groenlândia… e um vídeo publicado na conta X de sua fundação captura o momento chocante.

A tripulação parou para reabastecer a caminho da Passagem Noroeste como parte do #OpKangeiMaru nossa campanha visa… pic.twitter.com/ANWoRFiR42

Esta manhã, o capitão Paul Watson foi preso em Nuuk, na Groenlândia, pela polícia federal dinamarquesa, que embarcou no M/Y John Paul DeJoria assim que este atracou.

No entanto, afirma a fundação, assim que o navio atracou, a polícia federal dinamarquesa abordou e prendeu Watson.

O vídeo postado pela fundação mostra policiais conduzindo Watson – longos cabelos brancos e barba espessa – para fora do navio em direção a um veículo policial antes de afastá-lo.

A Associated Press – citando um comunicado da polícia – confirmou que Watson foi preso e que um tribunal distrital decidiria a questão da extradição.

No clipe, parece que um dos policiais dinamarqueses diz à tripulação que prenderam Paul com uma ordem de prisão internacional do Japão… e a fundação está convencida de que quanto mais tempo ele permanecer na Groenlândia, maior será a probabilidade de ele ser extraditado. para Tóquio.