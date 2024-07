Estrelas do Cameo de “Deadpool e Wolverine” surpreendem o público da Comic-Con, spoilers à frente

Reproduzir conteúdo de vídeo



Os fãs da Comic-Con no painel “Deadpool & Wolverine” esta semana ganharam muito mais do que esperavam quando todas as estrelas do filme invadiram o palco… spoilers à frentepessoal.

Tudo começou quinta-feira no Hall H em San Diego – com Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Emma Corrindiretor Shawn Levye o chefão da Marvel Kevin Feige convidando o público para a exibição do filme na quinta-feira … antes de RR aumentar a aposta ao reunir as estrelas convidadas do filme em um só lugar pela primeira vez, que temos em vídeo.

Já dissemos uma vez, mas vamos repetir aqui novamente… NÃO CONTINUE LENDO SE NÃO QUER SABER! Bom? Ok, bom… vamos prosseguir.

Como você pode ver, a multidão enlouqueceu quando Daphne Keen, Jennifer Garner, Chris Evans, Channing Tatumdar Wesley Snipes todos subiram ao palco um por um. Então, sim, todos esses atores fazem participações especiais no filme… reprisando antigos papéis de super-heróis que interpretaram no passado.

Honestamente, todo mundo já sabia que Keen estava de volta como Laura/X-23, mas Garner já vinha evitando rumores sobre seu envolvimento há algum tempo – então, essa aparição confirma totalmente que ela está no filme. O mesmo vale para todos os outros, obviamente.

As outras participações especiais foram um choque total … especialmente porque Evans está de volta como o Tocha Humana do “Quarteto Fantástico” em vez de seu icônico papel de Capitão América. Que tal isso?!?

Ainda há algumas participações especiais misteriosas no filme que não foram desmascaradas – como quem está dando voz a Lady Deadpool. Além disso, as estrelas convidadas reveladas também não revelaram nenhum segredo do filme – então toda a diversão e jogos terminaram com sua breve aparição no palco.

É tudo uma preparação emocionante para o filme, que finalmente chegou aos cinemas – mas algumas más notícias estão ameaçando seu potencial de bilheteria neste fim de semana.