EUA 0-0 Costa Rica (16 de julho de 2024) Análise do jogo

As seleções femininas dos Estados Unidos empataram em 0 a 0 com a Costa Rica em temperaturas escaldantes na noite de terça-feira, em seu último jogo de preparação para as Olimpíadas de Paris.

Estava 98 graus Fahrenheit (37 Celsius) no início do jogo, depois que Washington empatou o dia mais quente já registrado na capital do país, com 104 (40C) horas antes.

A treinadora Emma Hayes imaginou que seria um bom teste para suas jogadoras, dada a previsão de quase esse nível de calor durante os próximos jogos em Marselha no final deste mês.

“Isso é valor agregado”, disse Hayes na segunda-feira. “É uma preparação perfeita. É bem quente lá, então esta é uma ótima oportunidade para experimentarmos o que vamos enfrentar.”

Isso teve um papel em Rose Lavelle ser um corte tardio por causa de rigidez na perna nos aquecimentos, com a equipe decidindo que não valia a pena o risco, dadas as circunstâncias. Um porta-voz da equipe disse que Lavelle estava bem.

Korbin Albert substituiu Lavelle na escalação inicial do jogo, que aconteceu em um campo desgastado por partidas recentes de futebol, futebol americano e rúgbi, e contou com a presença de 18.972 torcedores.

Os EUA geraram muitas chances durante todo o jogo e foram repetidamente negados pela goleira da Costa Rica Noelia Bermúdez, que em um ponto do primeiro tempo colidiu com Trinity Rodman. Cada jogador caiu e recebeu atendimento médico, mas permaneceu em campo.

A Costa Rica, que não se classificou para as Olimpíadas, recuou muitas vezes e não teve nenhum chute a gol, com apenas duas tentativas, enquanto os EUA estavam consistentemente no ataque.

Após uma cerimônia após a “Partida de Encerramento” dos americanos, eles devem voar para Paris na quarta-feira e jogar sua abertura olímpica em 25 de julho contra a Zâmbia, em Nice. Os jogos em Marselha em 28 de julho contra a Alemanha e 31 de julho na Austrália encerram a fase de grupos, enquanto os americanos buscam melhorar seu resultado da medalha de bronze em Tóquio, três anos atrás.

Hayes, que vem treinando os EUA apenas desde o final de maio, estava orgulhoso do domínio da posse de bola na vitória por 1 a 0 no domingo contra o México em Nova Jersey, mas disse na segunda-feira que o objetivo era “fazer mais com isso”. Muito do mesmo aconteceu na terça-feira contra a Costa Rica, incluindo alguns possíveis gols anulados por impedimento e algumas oportunidades perdidas em escanteios e na corrida.

Com um elenco majoritariamente jovem e inexperiente, Hayes também queria colocar o máximo de jogadores possível no jogo. Ela fez quatro substituições na marca de 67 minutos e uma outra no final para ajudar nesses esforços.

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.