EUA 4-1 Alemanha (28 de julho de 2024) Análise do jogo

As seleções femininas dos Estados Unidos venceram a Alemanha por 4 a 1 no futebol olímpico no domingo, pelo Grupo B, garantindo vaga nas quartas de final após duas vitórias em dois jogos.

O ataque feminino dos EUA ronronou no primeiro tempo, com Sophia Smith marcando duas vezes e Mallory Swanson aproveitando o rebote de um chute brilhante de Smith, enquanto a Alemanha empatou o placar brevemente com um gol de Giulia Gwinn.

A titular Tierna Davidson saiu pouco antes do intervalo após sofrer uma lesão na perna, e Emily Sonnett a substituiu.

Lynn Williams, que entrou no segundo tempo, colocou o jogo fora de alcance ao entrar em campo aos 85 minutos, finalizando um contra-ataque após assistência de Swanson e garantindo os três pontos.

A vitória, combinada com a vitória de quinta-feira por 3 a 0 sobre a Zâmbia, significa que Emma Hayes e as americanas não podem fazer nada pior do que terminar em uma das primeiras posições do seu grupo, em terceiro lugar.

O grupo final da seleção feminina dos EUA joga contra a Austrália na quarta-feira e pode terminar em primeiro com um empate ou uma vitória, já que busca melhorar a conquista da medalha de bronze em 2021 em Tóquio.