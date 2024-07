EUA enfrentam o Japão na abertura do basquete feminino nas Olimpíadas

LILLE, França — O time de basquete feminino dos Estados Unidos provavelmente ficará mais forte conforme as Olimpíadas avançam, à medida que constrói química e ganha algumas repetições jogando juntas. Mas, enquanto isso, certamente é um luxo ter tamanho superior.

Os americanos aproveitaram essa vantagem na abertura olímpica, derrotando o menor time japonês em uma vitória de 102-76 em uma revanche do jogo da medalha de ouro de 2021 em Tóquio. Eles estão agora com 56-0 nas Olimpíadas desde 1992, enquanto dão o primeiro passo para ganhar seu oitavo ouro consecutivo.

O jogador mais alto do Japão tem 1,85 m, e o Time EUA tem seis jogadores dessa altura ou mais. Esse diferencial foi o aspecto definidor do jogo.

O time dos EUA acumulou impressionantes 64 pontos dentro do garrafão, repetidamente se posicionando para passes de entrada ou rebotes ofensivos que puniam o adversário menor.

A’ja Wilson e Breanna Stewart se revezaram indo trabalhar no interior. Wilson foi implacável em procurar sua tacada e perseguir bolas soltas, fazendo 10 de 16 tacadas para 24 pontos e adicionando 13 rebotes, seis deles vindos do lado ofensivo. Ela também teve quatro bloqueios.

Stewart conseguiu gerar looks fáceis correndo pela quadra e ficando livre na transição, ultrapassando os defensores japoneses, uma de suas marcas registradas. Ela fez 11 de 15 arremessos para 22 pontos, além de oito rebotes. Ela também teve dois bloqueios.

Adicione a isso Brittney Griner, que acertou 5 de 7 arremessos, fez 11 pontos e pegou nove rebotes, e a quadra de ataque dos EUA ficou difícil de controlar.

Chelsea Gray foi a iniciadora, cortando a defesa japonesa para abrir linhas de passe e preparar suas companheiras de equipe. Ela terminou com 13 assistências, apenas uma abaixo do recorde olímpico americano. Foi parte de um jogo geral de forte movimentação de bola, já que os EUA terminaram com 34 assistências.

O time dos EUA estava frio do lado de fora, fazendo apenas uma de suas primeiras 13 cestas de 3 pontos, o que brevemente permitiu aos especialistas em arremessos de fora do Japão uma chance de permanecer no jogo. Os japoneses acertaram nove cestas de 3 pontos no primeiro tempo, ficando a 10 pontos até o final do segundo quarto.

O Japão foi liderado pelos 22 pontos de Maki Takada.