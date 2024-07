EUA Sub-23 4-1 Nova Zelândia Sub-23 (27 de julho de 2024) Análise do jogo

A seleção olímpica masculina de futebol dos EUA marcou três gols em 30 minutos em uma vitória esmagadora por 4 a 1 sobre a Nova Zelândia, rival do Grupo A, em Marselha, no sábado, dando um grande impulso às suas esperanças de chegar à fase eliminatória.

Após uma derrota por 3 a 0 para a anfitriã França na partida de abertura na quarta-feira, os EUA sabiam que uma derrota poderia significar o fim de suas chances de chegar às quartas de final como um dos dois primeiros times do Grupo A.

Mas Djordje Mihailovic e Walker Zimmerman marcaram nos primeiros 12 minutos para aliviar a tensão.

Mihailovic converteu calmamente um pênalti depois que Nathan Harriel foi derrubado na área por Matthew Garbett. Zimmerman — um dos três jogadores acima da idade na lista sub-23 — fez 2 a 0 quando ele marcou um gol em uma disputa na frente da rede após uma cobrança de falta.

O meio-campista Gianluca Busio marcou o terceiro gol em um rebote aos 30 minutos, antes de Paxten Aaronson marcar aos 58 minutos, marcando a primeira vez que os homens dos EUA marcaram quatro gols em um jogo olímpico.

A Nova Zelândia, que venceu a Guiné por 2 a 1 em seu jogo de estreia, marcou um gol de consolação aos 78 minutos, com Jesse Randall.

Os EUA jogarão sua última partida do grupo contra a Guiné, em Saint-Étienne, na terça-feira.

A Nova Zelândia está fazendo sua quarta aparição olímpica. Eles avançaram para as quartas de final dos Jogos de Tóquio após serem desqualificados para as Olimpíadas do Rio de Janeiro por usar um jogador inelegível em um torneio de qualificação.

A França jogaria contra a Guiné mais tarde no sábado, em Nice.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.