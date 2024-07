Euro 2024: Bellingham elogia conselho enquanto a Inglaterra bane o problema da caneta

Jude Bellingham revelou como os conselhos de Jimmy Floyd Hasselbaink o guiaram na vitória da Inglaterra nos pênaltis contra a Suíça e baniram “memórias terríveis” dos fracassos passados ​​da nação.

Os Três Leões foram eliminados em sete torneios nos pênaltis — incluindo a derrota na última final da Eurocopa para a Itália — além de derrotas em 1990, 1996, 1998, 2004, 2006 e 2012.

No entanto, a Inglaterra venceu três de suas quatro disputas por pênaltis sob o comando de Gareth Southgate, a última das quais ocorreu nas quartas de final da Euro 2024, no sábado, contra a Suíça, em Düsseldorf, após um empate por 1 a 1.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Todos os cinco cobradores da Inglaterra — Cole Palmer, Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney e Trent Alexander-Arnold — marcaram para garantir a vitória por 5 a 3, e depois Bellingham explicou o papel que o técnico da Inglaterra e ex-atacante do Chelsea, Hasselbaink, teve em ajudá-lo a executar seu pênalti.

“É a primeira vez que participo de uma, que participo de uma”, disse Bellingham, 21, à BBC Radio 5Live.

“Tenho memórias horríveis da minha infância e acho que o primeiro Euro que realmente me interessou foi o contra a Itália [Euro 2012] com o dink de [Andrea] Pirlo.

“Isso mancha um pouco a sua memória, você sempre pensa: ‘Inglaterra nos pênaltis, não tenho certeza’, mas é muito bom ter essa experiência para acrescentar ao armário agora.

“Eu estava realmente confiante na minha preparação, confiante nas coisas que conversei com Jimmy Floyd Hasselbaink, ele se destacou muito por nós.

Jude Bellingham marcou o segundo pênalti da Inglaterra na vitória nos pênaltis sobre a Suíça. Visionhaus/Getty Images

“É o trabalho que ele faz a portas fechadas, com os rapazes dispostos a aceitar essas informações, que nos coloca nessas situações para podermos vencer.

“Então este é um esforço de equipe enorme. Outra coisa é [goalkeepers] Dean Henderson, Aaron Ramsdale, Tom Heaton, que estiveram conosco neste acampamento, foram muito úteis para nos ajudar a praticar as penalidades.

“Mais uma vez, eles não receberão o crédito que merecem, mas, essencialmente, se eles não fizerem o esforço certo, você não terá a prática certa para sair e executar. Muitas pessoas estão envolvidas nessa vitória. É uma vitória enorme da equipe.”

Bellingham começou o torneio com uma exibição excelente contra a Sérvia — marcando o gol da vitória da Inglaterra naquela noite —, mas ele admitiu que tem lutado para igualar o nível desde então.

O meio-campista do Real Madrid marcou um gol impressionante de bicicleta aos 95 minutos para salvar a Inglaterra de ser eliminada nas oitavas de final, forçando a prorrogação contra a Eslováquia. Ele foi multado em € 30.000 e recebeu uma suspensão de um jogo por um gesto obsceno feito ao comemorar aquele gol e quando questionado sobre seu próprio torneio até o momento, Bellingham disse: “Agitado, sim, muita coisa acontecendo!

“Acho que no primeiro jogo comecei muito bem. Eu me senti ótimo. Esse foi um dos meus melhores jogos pela Inglaterra, mas sempre sou honesto comigo mesmo e sinto que os dois jogos que se seguiram [were] não no nível que eu posso estar, simples assim.

“Para mim, é sobre reconhecer isso, rever isso, me colocar de volta aos níveis certos de condicionamento físico para tentar novamente. Eu nunca vou parar de correr e parar de tentar jogar para frente, parar de tentar criar, marcar gols.

“Se às vezes não der certo, tudo bem, mas nunca vou parar de tentar pelo meu time e pelos meus companheiros.

“Parece que estamos atingindo a velocidade certa na hora certa, então vamos ver como será, ainda estamos aqui, sobreviveremos para lutar outro dia.”