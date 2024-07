Euro 2024: Çalhanoglu da Turquia lamenta abordagem na derrota holandesa

O capitão da Turquia, Hakan Çalhanoglu, ficou com um gosto amargo, apesar de uma exibição tenaz, já que sua equipe deixou escapar uma vantagem de um gol contra a Holanda nas quartas de final da Euro 2024 no sábado, mandando-os para casa no torneio.

Diante de uma multidão barulhenta de torcedores turcos no Estádio Olímpico de Berlim, a Turquia abriu o placar no primeiro tempo com Samet Akaydin, mas uma cabeçada de Stefan de Vrij e um gol contra de Mert Müldür romperam suas defesas e permitiram que os holandeses avançassem.

“Quando olhamos para o torneio em geral, times que assumem a liderança por 1-0 geralmente recuam. Não sei por que isso acontece, mas foi o mesmo para nós hoje. Nós recuamos muito”, disse Çalhanoglu aos repórteres.

“Sofremos dois gols em sete minutos, o que, claro, nos prejudicou um pouco. No final, tentamos tentar e tivemos uma chance com bolas longas, mas não conseguimos aproveitar.

“Às vezes coisas assim acontecem no futebol. Precisamos aprender com isso. Estou orgulhoso de todos.”

Com a Turquia definida para co-sediar o torneio com a Itália em 2032, Çalhanoglu, de 30 anos, nascido na Alemanha, disse que sua equipe aprendeu muito e que pode usar isso para construir o futuro.

Hakan Çalhanoglu ficou visivelmente emocionado depois que sua equipe foi eliminada da Euro 2024. Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images

“Enquanto estivermos unidos, enquanto estivermos juntos, podemos alcançar qualquer coisa. Sempre mostramos isso”, disse ele.

Çalhanoglu e vários outros jogadores turcos agradeceram aos seus fãs, muitos dos quais moram na Alemanha.

“Gostaria de agradecer ao nosso país, eles nos apoiaram muito bem. Entramos nas partidas como se fôssemos o time da casa”, disse o meio-campista Orkun Kökçü, que estava suspenso para o confronto com a Holanda.

“Eles foram uma grande motivação para nós. Estamos tristes, mas no final foi um torneio do qual ficaremos orgulhosos. Espero que tenhamos sucesso nos próximos torneios”, acrescentou.