Euro 2024: Chefe da Alemanha focado em Jamal e não em Yamal nas quartas de final

STUTTGART, Alemanha — O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, disse que seu foco “não está tanto em Yamal, mas em Jamal” antes das quartas de final da Euro 2024 contra a Espanha, que coloca duas das jovens estrelas do torneio uma contra a outra.

O atacante alemão Jamal Musiala, 21, tem impressionado na campanha dos anfitriões até agora, marcando três gols em quatro jogos, incluindo um na vitória das oitavas de final sobre a Dinamarca, em Dortmund, no último fim de semana.

Lamine Yamal, por sua vez, tornou-se o jogador mais jovem a participar do Euro aos 16 anos e 338 dias de idade, na partida de abertura da Espanha contra a Croácia, e seu jogo de ponta, junto com o companheiro de equipe Nico Williams, tem sido uma das características proeminentes de La Rojao progresso do ‘s.

“Meu foco não está tanto em Yamal, mas em Jamal”, disse Nagelsmann em entrevista coletiva na Stuttgart Arena, onde o emocionante jogo de sexta-feira será disputado.

“Nós mesmos temos muita qualidade e muitas abordagens para lutar contra um time que gosta de posse de bola. Temos variantes. A Espanha também terá dificuldades para se adaptar. Também é nossa abordagem ter a bola.

“A Espanha tenta pressionar muito alto. Quando perdem a bola, mas também quando têm a bola, tentam levá-la o mais alto possível. Eles são bons na transição agora, quando ganham a bola também.

“Não é mais tanto tiki-taka. É como eles criam mais chances, mais do que no passado, mas eles também assumem riscos e podemos encontrar soluções nessas situações de uma forma futebolística — e acho que faremos isso amanhã.”

O técnico da Alemanha, Julian Nageslmann, disse que está focado em sua jovem estrela, Jamal Musiala, antes do confronto com a Espanha. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Pressionado sobre a ameaça representada por Lamine Yamal, Nagelsmann elogiou o jogador do Barcelona, ​​embora sinta que a Alemanha poderia tirar proveito de sua inexperiência.

“Ele é um grande talento”, acrescentou o técnico alemão. “Ele foi realmente consistente nesta temporada, não há muitos jogadores na idade dele, mas seu desafio agora é entregar isso por muitos anos.

“Ele tem boas qualidades, é muito bom no um-contra-um. Você não pode sempre defendê-lo, ele é tão variável, ele vai para dentro e para fora. Seu pé esquerdo é forte, mas ele pode usar o direito.

“Temos que estar preparados, mas, por outro lado, ele não tem tanta experiência quando as coisas não acontecem como ele quer ou os adversários atacam com mais força, mas não é nosso plano acertá-lo nas meias.”

Promete ser um encontro de um quarteto de jovens estrelas, com os espanhóis Yamal e Williams enfrentando o alemão Musiala e o também meia-atacante Florian Wirtz, de 21 anos.

“Ambos os times são muito mais do que esses dois jogadores, embora talvez sejam quatro dos jogadores mais talentosos da Europa”, disse o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, em sua própria entrevista coletiva. “Mas depende do desempenho do resto do time, porque jogadores de classe mundial estão por todo o campo. Queremos ser fortes como um time.

“Obviamente os indivíduos terão que determinar certos momentos para fazer a diferença, mas a ideia é trabalhar como um grupo, um coletivo, somos muito mais fortes. Esses quatro são jogadores muito jovens e todos têm muita margem para melhorar.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A percepção de juventude e inexperiência da Espanha também foi destacada no início da semana pelo ex-goleiro alemão Jens Lehmann, com Lamine Yamal respondendo na quinta-feira dizendo que a Espanha responderá aos seus comentários em campo.

Também houve uma discussão divertida entre os ex-companheiros de equipe do Real Madrid, Joselu, e Toni Kroos, com o primeiro dizendo que espera que sexta-feira seja o último jogo do último, já que ele se aposentará após a Euro 2024.

“Acho que o comentário de Joselu foi irônico”, disse o zagueiro da Espanha e do Real Madrid Dani Carvajal. “Claro que é normal que queiramos vencer e isso significa a aposentadoria de Kroos… Há muito respeito entre Espanha e Alemanha.

“Espero que amanhã seja um grande jogo… todos estão ansiosos e espero que seja do nosso agrado.”

Ainda assim, os comentários ajudaram a criar a atmosfera antes do jogo.

“É uma quarta de final em um Campeonato Europeu, claro que é picante”, brincou Nagelsmann. “Mas não acho que nada de ruim tenha sido dito, foi tudo com humor.”

A Alemanha teve um desempenho abaixo do esperado nos últimos grandes torneios, não conseguindo chegar às semifinais da Eurocopa ou da Copa do Mundo desde 2016, e chegou à final sob pressão para mostrar o melhor desempenho diante de sua torcida.

O meio-campista Ilkay Gündogan acredita que a equipe alcançou o mínimo esperado ao chegar às quartas de final e agora pode encarar a possibilidade de ir ainda mais longe na competição.

“A pressão era muito alta [at the start] porque as pessoas querem que nos saiamos bem e a história recente mostra que em torneios não fomos bons o suficiente”, disse Gündogan em uma entrevista coletiva.

“Desde então, jogamos um bom futebol e obtivemos bons resultados. Agora estamos nas quartas de final, enfrentando um adversário incrível. É fazer ou morrer e ambos os times jogarão o jogo como se fosse uma final.

“Estamos encarando um desafio que enfrentamos com um sorriso porque fizemos o mínimo que tínhamos que fazer e esperávamos de nós mesmos.

“De agora em diante, é a cereja do bolo — acho que é o ditado. Estamos nos sentindo super preparados para um jogo muito difícil. Não há razão para não estar confiante.”