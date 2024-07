Euro 2024: chefe da Espanha desconfia da “poderosa e experiente” Inglaterra

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, alertou sobre a ameaça representada pela Inglaterra antes da final da Eurocopa de domingo em Berlim, mesmo reconhecendo que sua equipe tem se saído melhor no torneio até agora.

Ollie Watkins marcou o gol da vitória no final da quarta-feira, quando a Inglaterra virou o jogo e derrotou a Holanda, preparando o confronto com a Espanha, que derrotou a França por 2 a 1 24 horas antes.

As duas nações tiveram trajetórias muito diferentes até a final, com a Espanha vencendo todas as seis partidas, com vitórias contra Croácia, Itália, a anfitriã Alemanha e a muito querida seleção francesa.

Enquanto isso, a Inglaterra foi criticada por seu desempenho na fase de grupos e sua vitória sobre a Holanda foi apenas a segunda em 90 minutos na final, depois de precisar da prorrogação para eliminar a Eslováquia e dos pênaltis contra a Suíça.

“Antes de começar o torneio, Inglaterra e França seriam as favoritas, assim como a Alemanha, pelo fato de jogar em casa”, disse De la Fuente aos repórteres após saber quem a Espanha enfrentará no Estádio Olímpico neste fim de semana.

“Tivemos a oportunidade de continuar superando esses jogos [against the favourites] e agora temos outra partida enorme. Talvez a Espanha tenha oferecido uma versão melhor até agora na final [than England]mas isso não terá nenhuma influência em um jogo único.

“A Inglaterra tem jogadores de qualidade que podem aparecer a qualquer momento. Estamos enfrentando um time realmente poderoso e cheio de experiência, não apenas em termos de seleção nacional, mas também em nível de clube. Vai ser difícil.

“Mas estamos ansiosos por este. Queremos continuar crescendo. Este grupo de jogadores vai continuar lutando para tentar ganhar o troféu.”

Luis de la Fuente foi nomeado técnico da Espanha após a Copa do Mundo de 2022. Foto de JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

Apesar das dúvidas sobre o desempenho da Inglaterra, Harry Kane ainda lidera a disputa pela Chuteira de Ouro com três, enquanto Jude Bellingham e Bukayo Saka também fizeram contribuições importantes.

Será a primeira vez que a Espanha enfrentará a Inglaterra em um grande torneio desde a Eurocopa 1996, quando os dois times se enfrentaram nas quartas de final em Wembley, com os Três Leões avançando nos pênaltis.

O último encontro em qualquer partida foi em 2018, quando dois gols de Raheem Sterling e um de Marcus Rashford ajudaram a Inglaterra a vencer a Espanha por 3 a 2 na Liga das Nações da UEFA, em Sevilha.

A Espanha não tem novos problemas físicos antes da final, e o capitão Álvaro Morata deve estar bem para liderar a linha, apesar de ter sofrido um susto quando um segurança do estádio acidentalmente bateu nele durante as comemorações após a vitória da França.

Os zagueiros Dani Carvajal e Robin Le Normand retornarão de suspensão para a final, embora Pedri e Ayoze Pérez estejam afastados por lesões.