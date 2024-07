Euro 2024: chefe da Espanha minimiza rótulo de favoritos antes da final

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, rejeitou a ideia de que sua equipe seja a favorita para vencer a final do Campeonato Europeu de domingo contra a Inglaterra, no Estádio Olímpico de Berlim.

De la Fuente, 63, insiste que sua equipe precisa ser ainda melhor do que foi nas vitórias sobre a Alemanha e a França nas rodadas anteriores se quiser vencer a competição pela quarta vez, um recorde.

“Não há favoritos”, disse De la Fuente em uma entrevista coletiva no sábado. “É um confronto equilibrado, assim como foram nossos jogos eliminatórios anteriores. Se não estivermos acima do nível que exibimos naqueles jogos, não teremos chance de vencer — e o mesmo se cometermos erros.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“É fantástico estar aqui e estamos animados por estar na final. É uma das maiores conquistas esportivas que existe. Estamos relaxados e ansiosos para jogar.

“Domingo será um jogo complicado contra uma grande equipe, entre as duas melhores equipes [in the tournament]é por isso que estamos na final.

“Essas partidas, que são tão equilibradas, geralmente são decididas pelos detalhes mais sutis. O time que cometer menos erros terá a melhor chance de vencer.”

A Espanha não estava entre as favoritas antes do início da fase final, mas foi o time mais impressionante na Alemanha neste verão.

Eles venceram todos os seis jogos até agora, marcando 13 gols, o recorde do torneio, e De la Fuente diz que eles manterão seu estilo de futebol ofensivo no domingo.

Luis de la Fuente levou a Espanha à final da Eurocopa em seu primeiro grande torneio como técnico. Foto de JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

“Se não formos a Espanha, não temos chance”, disse ele. “Podemos melhorar, é claro que podemos, mas temos que ser reconhecíveis, fiéis ao nosso estilo e jogar com nossos pontos fortes.

“É assim que venceremos, não importa o que aconteça [England] fazer. Ao impor nossas forças, temos uma chance de vencer.”

Seu sucesso na Alemanha rendeu comparações com o time espanhol, que conquistou dois Campeonatos Europeus e uma Copa do Mundo consecutivos entre 2008 e 2012.

Uma vitória contra a Inglaterra também coroaria a Espanha campeã europeia pela quarta vez, superando a Alemanha no topo do pódio.

“Esta é uma geração brilhante”, respondeu De la Fuente quando perguntado se este poderia ser o início de outra dinastia espanhola. “Há muitos jogadores que foram bem-sucedidos com as equipes juvenis da Espanha anteriormente, o que frequentemente leva ao sucesso no futuro.

“Eu não iria tão longe [to compare with the 2008-12 team]mas queremos fazer história. Estou tão confiante de que este time, com os outros jogadores que temos no futebol espanhol, terá um grande futuro. Isso não significa que a Espanha sempre vencerá, mas nos deixa mais perto desses objetivos finais.

“Mas, para nós, o futuro é o agora. Este grupo deve aproveitar o que conquistou, ninguém lhes deu nada e eles têm uma chance histórica de fazer da Espanha o time mais condecorado da história desta competição.”

A Espanha receberá de volta Dani Carvajal e Robin Le Normand, suspensos, para enfrentar a Inglaterra, com Pedri e Ayoze Pérez sendo os únicos jogadores do elenco de 26 jogadores descartados, ambos com lesões.

O meio-campista do Barcelona Gavi, atualmente afastado devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior, também se juntará ao time em Berlim antes do jogo.

“Gavi vai voar e se juntar a nós amanhã”, confirmou De la Fuente. “Ele vai passar o dia todo com o time. Ele será nosso 27º homem.”