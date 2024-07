Euro 2024: Chegar à final foi meu maior feito – Southgate

Gareth Southgate disse que levar a Inglaterra à sua primeira final de grande torneio em solo estrangeiro é a melhor conquista de sua carreira de treinador.

O reserva Ollie Watkins marcou um gol impressionante aos 90 minutos e garantiu a vitória da Inglaterra sobre a Holanda por 2 a 1 em Dortmund, em partida válida pela final do Campeonato Europeu em Berlim, no domingo.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Xavi Simons já havia dado à Holanda a liderança aos sete minutos com um excelente chute de longa distância, antes de Harry Kane empatar aos 18 minutos com um pênalti marcado na revisão do VAR após a entrada de Denzel Dumfries no capitão da Inglaterra.

Southgate, que assumiu o comando da Inglaterra em 2016, já levou o time a uma quarta de final, uma semifinal e duas finais em seus quatro torneios no comando.

A Inglaterra nunca chegou a uma grande final em solo estrangeiro, tendo perdido a última final da Euro em Wembley nos pênaltis para a Itália. Seu único sucesso em torneio veio ao levantar a Copa do Mundo em 1966, novamente em Londres.

Questionado sobre onde ele classificou a conquista de quarta-feira em seus oito anos de mandato, Southgate disse à ITV: “Sim, acho que tem que ser a melhor. É outro marco, mas a maneira como jogamos também, jogamos muito bem durante todo o jogo.”

Gareth Southgate levou a Inglaterra a duas finais do Campeonato Europeu durante seus oito anos no comando da seleção nacional. Agência de Fotografia de Imagem/Getty Images

Southgate recebeu fortes críticas pessoais pelo que muitos acreditam ser uma abordagem excessivamente cautelosa, com seu time sendo vaiado duas vezes no início do torneio, enquanto copos de cerveja foram atirados em sua direção após o empate da Inglaterra por 0 a 0 na fase de grupos com a Eslovênia.

“Todos nós queremos ser amados, certo? Quando você está fazendo algo pelo seu país e é um inglês orgulhoso, quando você não sente isso de volta e tudo o que você lê são críticas, é difícil”, disse Southgate em uma entrevista coletiva.

“Poder celebrar uma segunda final é muito, muito especial. Especialmente os fãs que viajam. Nosso apoio viajante é incrível, o dinheiro que eles gastam, o comprometimento para fazer isso, poder dar a eles uma noite como essa — e nós demos a eles algumas nos últimos seis anos, da Rússia em diante — significa muito.

“Se eu não estivesse na grama, estaria assistindo, comemorando como eles. Somos espíritos semelhantes em muitos aspectos. Claro, sou eu quem tem que escolher um time. Poder dar a eles uma noite como esta é muito, muito especial.”

Southgate confirmou que Kieran Trippier é dúvida para enfrentar a Espanha após ser substituído no intervalo contra a Holanda devido a um problema na virilha.