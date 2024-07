Euro 2024, Copa América Stock Watch: Quais jogadores se destacaram?

A Eurocopa 2024 e a Copa América estão divididas entre duas equipes cada, mas quais jogadores impressionaram e quais tiveram dificuldades em ambos os torneios?

Pedimos aos escritores que cobriram a ação que escolhessem um jogador cujas ações subiram no último mês e outro cujas ações caíram.

EURO 2024: ESTOQUE UP

Lamine Yamal, Espanha. Sim, seu valor já estava subindo antes da Euro 2024, mas a reputação de ninguém recebeu um impulso maior neste verão do que a do ponta de 16 anos. Seu brilhante gol na semifinal contra a França parece que pode ser um momento de antes e depois em sua jovem carreira. Ele já marcou gols semelhantes antes (contra a França na Euro Sub-17 no verão passado e pelo Barcelona contra o Mallorca), mas nunca iluminou um dos maiores palcos do jogo assim. “O produto de um gênio”, foi a opinião do técnico Luis de la Fuente. — Sam Marsden

Cody Gakpo, Holanda. O atacante do Liverpool quase sozinho levou a Holanda às semifinais com três gols, mas suas performances gerais foram mais importantes do que sua pontuação. Gakpo tem sido quente e frio desde que chegou ao Liverpool vindo do PSV Eindhoven por € 40 milhões em janeiro de 2023, mas o jogador de 25 anos subiu um nível na Alemanha e mostrou que pode se tornar um jogador-chave em Anfield sob o comando do novo técnico Arne Slot. — Marca Ogden

Dani Olmo, Espanha. Já sabíamos do que se tratava o resto da seleção espanhola, e eles têm sido ótimos, mas Olmo tem sido o fator decisivo quando seu país mais precisava. Contra a Alemanha e a França, ele foi excelente e tem três gols e duas assistências agora neste torneio. Ele mudou o jogo da Alemanha depois de entrar como substituto precoce de Pedri e então humilhou o meio-campista francês Aurélien Tchouaméni por seu gol na semifinal. Marc Cucurella e Fabián Ruiz merecem uma menção porque seu nível tem sido ótimo, mas meu voto vai para Olmo, que de alguma forma ainda está no RB Leipzig, se você estava se perguntando. Que talento. — Julien Laurens

Marc Guéhi, Inglaterra. Ele pode não ter jogado um minuto sequer na Euro 2024 se Harry Maguire estivesse em forma, mas Guéhi foi um dos melhores jogadores da Inglaterra antes de perder o jogo contra a Suíça por causa de suspensão. Ainda com apenas 23 anos, haverá muitos pretendentes para o zagueiro do Crystal Palace durante a janela de transferências de verão após suas atuações na Alemanha. — Rob Dawson

Ferdi Kadioğlu, Turquia. Guéhi merece reconhecimento, mas para variar, vou com o lateral-esquerdo turco. Ele obviamente não receberá a mesma atenção que o jovem meio-campista Arda Güler, mas o zagueiro do Fenerbahçe tem sido uma verdadeira ameaça de ataque como lateral, além de resiliente sem a bola. Os olheiros têm se alinhado para observá-lo durante todo o torneio, e uma mudança de verão para um clube europeu maior não seria nenhuma surpresa. — James Olley.

Diogo Costa, Portugal. Ele provou — mais uma vez — que é um dos melhores goleiros do torneio (e, não, você não julga isso por defesas de pênaltis). Eu poderia ter escolhido vários dos jogadores que meus colegas mencionaram, mas os goleiros nem sempre recebem o amor que merecem e vale a pena lembrar o grande papel que ele teve na corrida de Portugal para as quartas de final. — Gab Marcotti

COPA AMÉRICA: ESTOQUE

Emiliano Martínez, Argentina. O elenco repleto de estrelas da Argentina tende a silenciar os jogadores defensivos, com Lionel Messi, Ángel Di María e Julián Álvarez comandando o show. Mas contra o Equador, o goleiro “Dibu” mostrou por que até mesmo os atuais campeões precisam ostentar uma figura forte entre os postes. Quando o poder ofensivo do time está faltando, Martínez contribui na defesa, e sua presença tem sido fundamental para permitir que os jogadores da Argentina retomem o controle dos jogos. Sua confiança e mentalidade agressiva durante as disputas de pênaltis também são incríveis. — Lizzy Becherano

James Rodríguez, Colômbia. O “Benjamin Button” do futebol, o meio-campista de 32 anos tem sido indiscutivelmente o MVP do torneio, com um gol e seis assistências para levar a Colômbia à final. Graças ao técnico Nestor Lorenzo, sua nova posição permite que ele se sente mais recuado e se torne mais um arquiteto para os movimentos de ataque do time, o que os adequou perfeitamente. Sim, lesões e inconsistência o assombraram no passado, mas com relatos de que ele quer sair do São Paulo, acho que há uma chance de James ter um último baile (uma última dança) na Europa. Este é o seu renascimento, e esperemos que seja o começo de algo mágico. — Luis Miguel Echegaray

Salomón Rondón, Venezuela. Não foi um verão ruim para o jogador de 34 anos, que foi recentemente eleito o melhor atacante da Liga MX. Com algum ímpeto graças à sua forma no clube, o veterano se destacou com três gols e uma assistência para a Venezuela. O empate de Rondón contra o Canadá nas quartas de final, que ajudou a manter seu time vivo antes de uma eventual derrota apertada na disputa por pênaltis, deve facilmente estar na disputa pelo gol mais alto do torneio. — César Hernández

Lisandro Martínez, Argentina. Este tem sido um grande torneio para o zagueiro do Manchester United. A mudança em relação ao time vencedor da Copa do Mundo de 2022 foi sua inclusão às custas de Nicolás Otamendi, e Martínez entrou perfeitamente, vencendo seus duelos, colocando movimentos em movimento e mostrando o tipo de liderança em campo que fez muita falta na temporada passada em Old Trafford durante sua longa ausência por lesão. — Tim Vickery

Jacob Shaffelburg, Canadá. Em um time em que nomes como Alphonso Davies e Jonathan David ganham a maioria das manchetes, Shaffelburg tem fornecido uma opção de ataque extra valiosa na ala esquerda. Sua habilidade de marcar um gol no verdadeiro estilo fox-in-the-box ficou evidente na vitória das quartas de final sobre a Venezuela, e o clube da MLS Nashville SC certamente verá algum interesse em seus serviços neste verão. — Jeff Carlisle.

EURO 2024: ESTOQUE EM BAIXO

Cristiano Ronaldo, Portugal. Desculpe, isso parece chutar um cara quando ele está caído, mas Ronaldo não deveria ter sido mais do que um substituto de impacto para Portugal, mas o técnico Roberto Martinez permitiu que o jogador de 39 anos prejudicasse seu legado e as chances do time, ao não ter a conversa difícil sobre tirá-lo do time. Ronaldo parecia um jogador que está encerrando sua carreira na Arábia Saudita, em vez do superastro que ele tem sido durante a maior parte de sua carreira. — Ogden

Kylian Mbappé, França. Dói-me dizer isso (e eu poderia facilmente ter escolhido Harry Kane, Romelu Lukaku ou Ronaldo), mas este deveria ser o torneio de Mbappé. Como o melhor jogador do mundo entrando nele, ele deveria ter se saído muito melhor. Apenas um gol (um pênalti), uma assistência e tanto drama (seu nariz, sua máscara, suas costas, alguns de seus comentários sobre seus companheiros de equipe)… simplesmente não foi bom o suficiente. Mbappé admitiu isso depois da derrota para a Espanha. Agora são dois torneios do Campeonato Europeu seguidos em que ele fracassou, e isso deve ser uma preocupação. — Lourenço

Antoine Griezmann, França. A maioria dos grandes nomes não conseguiu entregar neste torneio, então é difícil escolher apenas um. Apesar de chegar à semifinal, o ataque da França nunca funcionou — e isso não foi só por causa de Mbappé. Griezmann também não conseguiu entregar. O atacante do Atlético de Madrid frequentemente estrelou por seu país e foi brilhante na última Copa do Mundo, mas suas performances o levaram a ser descartado para a semifinal contra a Espanha. Não ajudou que ele tenha sido convidado para desempenhar muitos papéis diferentes pelo técnico Didier Deschamps, mas ele também deve assumir alguma responsabilidade. — Marsden

Florian Wirtz, Alemanha. Ele ainda é um talento fenomenal, veremos muito mais dele, sem dúvida, e, claro, ele marcou o gol que levou o jogo da Espanha para a prorrogação antes da Alemanha perder para um gol tardio. Mas este foi um torneio em casa com um lado de ataque e a chance de Wirtz fazer do time seu. Isso não aconteceu, pois o técnico Julian Nagelsmann sentiu que tinha que escolher entre ele e Jamal Musiala e optou pelo último. Wirtz estará de volta, mas este torneio é uma oportunidade perdida. — Marcotti

Phil Foden, Inglaterra. A nova música para este torneio — “Phil Foden’s on fire” na melodia de “Dancing In the Dark” de Bruce Springsteen — tem sido a melhor contribuição do atacante do Manchester City para o torneio até agora. Os fãs a cantaram apesar de — não por causa de — suas performances. Foden deixou de ser o jogador em torno do qual muitos querem que Gareth Southgate construa seu time para ser o que mais sacrificaria para fazer mudanças no XI. Ele se saiu melhor na vitória da semifinal, no entanto, e ainda há tempo para ele brilhar na final. — Olley

Benjamin Šeško, Eslovênia. O jovem de 21 anos é um dos melhores atacantes jovens da Europa e marcou 14 gols em 31 jogos da Bundesliga na temporada passada, mas ele teve dificuldades em um time da Eslovênia que não criou muito. Ligado a uma transferência para o Arsenal e Manchester United antes de assinar um novo contrato no RB Leipzig, ele parece ainda ter trabalho a fazer antes de estar pronto para o mais alto nível. — Dawson

COPA AMÉRICA: AÇÕES EM BAIXA

Endrick, Brasil. Sim, estou ciente de que é duro fazer tantas críticas a um garoto de 17 anos que ainda tem um futuro enorme pela frente, mas ao mesmo tempo acredito que é importante destacar suas performances ruins — especialmente contra o Uruguai (zero chances, apenas 23 toques em todo o jogo) — porque então podemos ver o quanto mais ele tem que fazer para ser uma estrela mundial. O técnico do Brasil, Dorival Júnior, cometeu um erro ao escalá-lo contra um Uruguai muito físico e implacável em um jogo feio e sem ritmo. Foi muita pressão para ele e para um time brasileiro que claramente precisa de mudanças. Endrick brilhará novamente, mas em termos de seu estoque atual, este torneio não o favoreceu. — LME

Santiago Giménez, México. As expectativas eram altas para Giménez depois que ele marcou 26 gols em 41 jogos pelo Feyenoord e levantou o título da Eredivisie na temporada passada. O técnico do México, Jaime Lozano, deu a ele a função de número 9, mas ele desperdiçou a oportunidade com zero gols em todas as três partidas da fase de grupos. O zagueiro Gerardo Arteaga marcou o único gol do México na Copa, mostrando como a linha de frente decepcionou. A incapacidade de Giménez de traduzir seu sucesso no clube para o futebol internacional continua sendo motivo de preocupação. — Becherano

Tim Weah, Estados Unidos. Há muita culpa para distribuir pelo fracasso da seleção dos EUA na Copa América, mas Weah tem mais responsabilidade do que a maioria. Seu cartão vermelho bobo contra o Panamá mudou a maré da campanha dos americanos, e o time nunca se recuperou de verdade. Weah também é um dos jogadores dos EUA que não progrediu nada desde a Copa do Mundo de 2022. Ele precisa encontrar uma situação melhor no clube do que aquela em que se encontra atualmente na Juventus, onde é mais uma opção de banco do que um titular consistente. — Carlisle

Miguel Almirón, Paraguai. O Paraguai, e sua maior estrela, teve uma Copa para esquecer. Almirón ainda não marcou para sua seleção nacional em uma competição oficial desde março de 2022 e foi retirado antes da marca de uma hora em duas partidas da fase de grupos. De acordo com a TruMedia/Stats Perform, o número 10 criou um total de zero grandes chances no torneio. — Hernández

Alexis Sánchez, Chile. Este foi um retorno melancólico à cena do maior triunfo do Chile. Oito anos após a vitória de 2016, Sánchez não conseguiu reproduzir sua antiga magia. Enquanto o jogador de 35 anos se esforçou muito na posição de número 10 atrás do principal atacante, ele desperdiçou uma chance inicial no jogo de abertura contra o Peru e as coisas pioraram a partir daí, com o Chile choramingando sem marcar um único gol. — Vickery