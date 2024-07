Euro 2024: defesa turca de ‘Gordon Banks’ surpreende Áustria derrotada

O técnico da Áustria, Ralf Rangnick, expressou choque na terça-feira com a eliminação de sua equipe na Euro 2024 para a Turquia, lamentando a incapacidade de converter pressão em chances e uma defesa espetacular no último minuto que impediu que o jogo fosse para a prorrogação.

Rangnick disse que seu time jogou quatro partidas intensas e divertidas e merecia uma vaga nas quartas de final, mas pagou o preço pela defesa ruim que os fez ficar para trás após 57 segundos para um animado time turco.

Merih Demiral aproveitou uma tentativa frustrada do austríaco para afastar um escanteio e dobrou a vantagem da Turquia pouco antes da marca de uma hora, antes de Michael Gregoritsch diminuir sete minutos depois.

A Áustria acertou o alvo, mas teve dificuldades para criar chances substanciais até que uma cabeçada potente de Christoph Baumgartner, nos acréscimos, ricocheteou no gramado e foi defendida espetacularmente pelo goleiro Mert Gunok.

O goleiro turco Mert Gunok faz uma defesa incrível para negar o gol do austríaco Christoph Baumgartner. Dan Mullan/Getty Images

“Se você está atrás com dois gols, então as coisas não são mais fáceis. O time tentou de tudo. Então marcamos um gol e tivemos tempo suficiente para empatar”, disse Rangnick em uma entrevista coletiva.

“É difícil se você tem Gordon Banks no gol”, disse ele, comparando a defesa de Gunok àquela feita pelo falecido goleiro da Inglaterra após uma cabeçada do brasileiro Pelé na Copa do Mundo de 1970.

A eliminação da Áustria amplia para sete décadas seu inimaginável fracasso em vencer uma partida nas oitavas de final de um grande torneio.

“Você também precisa de um pouco de sorte. Se o cabeceio de Baumgartner no final tivesse entrado, poderíamos ter vencido este jogo”, disse Rangnick.

“Essa foi uma chance histórica de vencer, de ir para as quartas de final e jogar contra a Holanda. Não acredito que vamos para casa hoje. Achamos que continuaríamos nossa jornada aqui”, disse ele.

O técnico da Turquia, Vincenzo Montella, disse que sua equipe teve que se esforçar muito para garantir a vitória.

“Ninguém desistiu”, disse Montella. “Todos deram um pouco mais em termos de alma, e para um treinador principal, você sabe que há partidas como essas e você só pode vencer partidas como essas se houver uma alma dentro do elenco.

“Existe essa crença, essa convicção. Eu poderia continuar a noite toda, mas vi todos esses atributos, e isso me deixa muito orgulhoso.”

Rangnick disse que sua equipe agora precisa aproveitar o momento e garantir a classificação para a Copa do Mundo, o que aconteceria pela primeira vez desde 1998.

“Estamos na primeira parte no momento, e isso não acontece há anos, estamos na primeira parte e queremos permanecer lá. E temos uma boa chance de nos classificar para uma Copa do Mundo depois de muitos anos”, disse ele.

Um jogador que pode não estar mais em campo é o atacante Marko Arnautovic, que deu a entender que a derrota de terça-feira pode ser sua última partida pela seleção nacional.

“É muito amargo, é uma loucura termos deixado o jogo assim”, disse Arnautovic. “Para nós, acabou. O técnico disse ‘queixo erguido’.”

“Pode ser que seja meu último jogo”, acrescentou.