Euro 2024: Demiral da Turquia é suspenso por 2 jogos por comemoração

O zagueiro turco Merih Demiral foi suspenso por dois jogos pela UEFA após comemorar um gol na Euro 2024 fazendo um sinal de mão associado a um grupo ultranacionalista na vitória de sua equipe sobre a Áustria nas oitavas de final na terça-feira.

A UEFA confirmou na quarta-feira que havia nomeado um inspetor para investigar Demiral e, na sexta-feira, disse em um comunicado que ele havia sido banido “por não cumprir os princípios gerais de conduta, por violar as regras básicas de conduta decente, por usar eventos esportivos para manifestações de natureza não esportiva e por desacreditar o esporte do futebol”.

O zagueiro marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final, mas agora ficará de fora do jogo de sua equipe contra a Holanda no sábado.

Se a Turquia vencer a eliminatória, Demiral também perderia a semifinal contra a Inglaterra ou a Suíça, que jogam mais cedo no sábado. Se a Holanda vencer, a segunda metade da suspensão seria cumprida no próximo jogo competitivo após o torneio.

Depois de marcar o segundo gol, ele pareceu fazer um sinal com cada mão associado à organização ultranacionalista turca Ulku Ocaklari, mais conhecida como Lobos Cinzentos.

Demiral foi um dos 16 jogadores da Turquia repreendidos em 2019 por fazer saudações de estilo militar em jogos em um momento em que o país conduzia uma ofensiva militar na Síria.

O grupo Lobos Cinzentos foi banido na França, enquanto a Áustria proibiu o uso da saudação do Lobo Cinzento, amplamente usada por nacionalistas na Turquia.

O incidente causou dificuldades políticas entre a Alemanha e a Turquia, com a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, dizendo: “Os símbolos dos extremistas de direita turcos não têm lugar em nossos estádios”. em uma postagem no X na quarta-feira.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que decidiu comparecer às quartas de final em Berlim no sábado devido às consequências do gesto de Demiral, de acordo com relatos da mídia turca.

Demiral e o governo de Erdogan defenderam o gesto como uma expressão normal de orgulho patriótico.

“Alguém pergunta por que a camisa nacional alemã tem uma águia, ou a camisa francesa um galo? Merih [Demiral] mostrou sua excitação com esse gesto”, disse Erdogan aos repórteres na quinta-feira em um voo do Cazaquistão.

O vice-presidente da Turquia, Cevdet Yilmaz, afirmou na sexta-feira que a proibição deveria ser revogada.

“A beleza e a emoção do futebol não devem ser ofuscadas por decisões políticas”, disse Yilmaz em uma publicação no X.

Informações da Reuters e da Associated Press contribuíram para esta reportagem.