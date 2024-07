Euro 2024: Deschamps continuará como técnico da França apesar da saída – FFF

O técnico da França, Didier Deschamps, permanecerá no cargo apesar de sua equipe ter sido eliminada nas semifinais da Euro 2024 pela Espanha, confirmou o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF) na quarta-feira.

Deschamps, que levou a França à glória na Copa do Mundo de 2018, tem contrato até o final da Copa do Mundo de 2026, embora tenham surgido dúvidas sobre sua posição depois que a França marcou apenas um gol de bola rolando no Campeonato Europeu, apesar de ostentar um grande talento ofensivo.

O presidente da FFF, Philippe Diallo, disse ao jornal francês L’Equipe que Deschamps está seguro em seu cargo depois de chegar às semifinais do torneio na Alemanha, e levará a seleção para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

“Ele tem um contrato [that runs until 2026] e atingiu o objetivo esportivo que lhe foi estabelecido”, disse Diallo.

“Não vejo necessidade de questionar seu contrato. Seus resultados passados ​​falam por si e os objetivos foram alcançados. Didier continuará sua missão.”

Deschamps respondeu com raiva às perguntas sobre seu futuro imediatamente após a derrota.

Questionado em sua entrevista coletiva pós-jogo na terça-feira se ele pretendia liderar a França para a Copa do Mundo, Deschamps disse: “Você é terrível. Faça essa pergunta ao presidente [of the FFF]Acabei de perder uma semifinal e você acha que eu já [thought about that]?

“Eu, eu respeito você, você deveria tentar respeitar um pouco mais as pessoas que têm responsabilidade também. Eu digo isso com total calma.

Didier Deschamps não ficou impressionado com a pergunta sobre seu futuro após a eliminação da França na Euro 2024. Joosep Martinson – UEFA/UEFA via Getty Images

“O que aconteceu aconteceu — estou aqui para responder às suas perguntas, mas não vou responder a isso hoje. Você conhece muito bem a situação e sabe o que o presidente pensa — então talvez você não precisasse me fazer essa pergunta.”

Enquanto isso, o craque francês Antoine Griezmann expressou seu descontentamento por não ter começado a partida da semifinal após a derrota.

Griezmann estabeleceu um novo recorde nacional de mais aparições em Copas do Mundo e Campeonatos Europeus ao sair do banco aos 62 minutos para sua 36ª participação no torneio, mas disse que não entendeu a decisão de Deschamps, apesar de reconhecer seu próprio desempenho abaixo do esperado na Euro 2024.

“Comecei mal”, disse ele. “Depois disso, comecei a me sentir cada vez melhor e acabei no banco. Nós voltaremos. Tentei dar tudo de mim com muitas mudanças táticas e posicionais. Você tinha que se adaptar o tempo todo.

“Entendimento [Deschamps’ decision]? Não, isso é pessoal. Mas é assim, é a vida de um jogador de futebol. Outros no elenco não jogaram um minuto, então não vou ser eu quem vai reclamar.”

Griezmann acrescentou que não tinha intenção de se aposentar do futebol internacional após a decepcionante eliminação.

“Oh, pessoal”, ele respondeu quando perguntado se este era seu último torneio. “Eu ainda quero jogar [in 2026].”

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem.