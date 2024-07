Euro 2024: Deschamps, da França, defende Mbappé em meio a críticas

O técnico da França, Didier Deschamps, saiu em defesa de seu capitão e craque Kylian Mbappé em meio a críticas ao desempenho do atacante na Euro 2024.

Mbappé, de 25 anos, marcou apenas uma vez no torneio — um pênalti no último jogo do grupo contra a Polônia — e a França chegou às semifinais apesar de não ter marcado nenhum gol de bola rolando.

Deschamps substituiu a mais nova contratação do Real Madrid na prorrogação da vitória sobre Portugal nas quartas de final nos pênaltis, com Mbappé dizendo que pediu para ser retirado.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Falando no programa de televisão francês Téléfoot no domingo, Deschamps lembrou aos críticos de Mbappé o que ele já conquistou no esporte.

“Você não acha que ele já fez história o bastante, com o que fez até agora?”, disse o treinador. “Ele quer fazer ainda mais história.

“Fizemos tudo o que podíamos com ele, com a equipe médica, para trazê-lo para cá. Durante a preparação, ele teve um pequeno problema nas costas também, mas Kylian está aqui.”

Deschamps também respondeu a sugestões de que, se não estiver totalmente em forma, Mbappé pode ficar no banco para tentar dar um impulso ao ataque vacilante do time.

Kylian Mbappé e Didier Deschamps se abraçam após a vitória da França sobre Portugal nas quartas de final. RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images

O atacante foi forçado a jogar a maior parte do torneio usando uma máscara, tendo quebrado o nariz em uma colisão com Kevin Danso na partida de abertura do grupo contra a Áustria.

“Mesmo que ele não esteja 100%, sei muito bem que, para o adversário, saber que ele está jogando o faz pensar e o obriga a se adaptar”, disse Deschamps.

Mbappé, que marcou três gols na derrota de sua equipe na final da Copa do Mundo de 2022 e o quarto gol na vitória na final da Copa do Mundo de 2018, também tem o apoio dos companheiros de equipe Randal Kolo Muani e Youssouf Fofana, que falaram na entrevista coletiva da equipe no domingo.

“Kylian é o jogador que marcou três pênaltis em uma final de Copa do Mundo”, disse Fofana. “Não conheço muitos jogadores que tenham alcançado esse feito. Só conheço um.

“Seja ele ou um jogador como Antoine [Griezmann] que é vice-capitão, eles fizeram coisas que a maioria dos jogadores no vestiário não fez. Quando eles falam, nós ouvimos.”

Kolo Muani acrescentou: “Ele [Mbappé] tem esse dom de carregar um grupo. Ele tem tanta experiência — acho que ele nasceu para puxar um grupo para frente.”

A França enfrenta a Espanha na semifinal na terça-feira em Munique.