Euro 2024 deveria ter pertencido a Mbappé, mas ele e a França falharam

MUNIQUE — E finalmente, no minuto 86, seu momento chegou. Ele estava esperando por isso durante todo o jogo. Durante todo o torneio, na verdade.

Kylian Mbappé está correndo para o zagueiro substituto Dani Vivian, um a um, com muito espaço à sua frente. A França está perdendo por 2 a 1, mas tem sido o melhor time no segundo tempo em que a Espanha registrará apenas um toque na área adversária. Esta é a chance de Mbappé trazer seu time de volta à semifinal da Euro 2024 de terça-feira e levá-la para a prorrogação.

De todos os jogadores em campo, não há ninguém Os Bleus preferiria ter a bola do que Mbappé. Você apostaria sua casa que ele vai marcar. Você sabe exatamente o que ele vai fazer: correr, se esconder para a direita e ganhar um metro de espaço, e então chutar no poste mais próximo.

O parisiense marcou esse exato gol inúmeras vezes na vida. Essa é sua especialidade, é o que ele faz de melhor. Ele é como uma máquina nesse cenário.

Ele não está usando a máscara para proteger o nariz que quebrou na partida de abertura da França nesta Eurocopa. Ele tomou essa decisão sozinho após discutir com o médico da equipe, apesar do risco de um revés.

“Eu já estava farto. Não conseguia enxergar direito. Não me arrependo”, disse Mbappé à ESPN após a partida. “O médico me disse para tomar a decisão como um homem.”

Sem a proteção facial, ele parece liberto.

Seu cruzamento para o gol de Randal Kolo Muani aos nove minutos deu o tom para esta partida. Ele é afiado, mas desde aquela assistência, ele tem estado mais quieto. Agora chegou seu momento, no entanto. Ele faz tudo o que esperamos que ele faça em sua posição, mas, incompreensivelmente, seu chute vai bem por cima do travessão.

“Acho que tenho que marcar, ou pelo menos acertar o alvo, mas a bola vai por cima do travessão”, disse Mbappé à ESPN. “É a dura realidade do futebol.”

Ele parece genuinamente chateado com o erro. Foi certamente um ponto de virada na disputa e representa um dos momentos deste Campeonato Europeu.

Este deveria ter sido o torneio dele. Ele era o rosto dele, o melhor jogador do mundo entrando nele. Ele deveria ter sido a estrela dele, o ganhador da Chuteira de Ouro, o melhor jogador.

Kylian Mbappé e a França estão voltando para casa após serem eliminados pela Espanha nas semifinais da Euro 2024 na terça-feira. Stefan Matzke – sampics/Getty Images

E ele falhou. A França está indo para casa, perdendo para a Espanha por aquele placar de 2 a 1 na terça-feira.

Não demorará muito para que Mbappé faça uma lista de suas conquistas na Alemanha, na curta viagem para casa: um gol (de pênalti), uma assistência, um cruzamento que resultou em um gol contra, um nariz quebrado e a sensação de que ele nunca esteve realmente em forma e que também não se encaixava totalmente no time francês.

Em sua mente, haverá um asterisco ao lado desta competição, um “e se”. Seu nariz quebrado mudou a dinâmica, com certeza. Ele pensou que talvez até tivesse que voltar para casa após o confronto com Kevin Danso. Ele ficou aliviado por evitar a cirurgia e poder permanecer no time, mas nunca se acostumou com sua máscara.

A história do fracasso da França na Euro 2024 não é a máscara de Mbappé, no entanto. A história do fracasso da França na Euro 2024 é que ele desapareceu durante todo o torneio.

“Eu tinha a ambição de ser campeão europeu, eu tinha a ambição de ter uma boa Eurocopa, eu não fiz nenhuma das duas coisas”, concluiu. “É uma decepção. Preciso tirar férias agora, descansar bem. Preciso voltar revigorado para a nova temporada.”

Até agora em sua carreira, a Euro não é sua praia, ao contrário da Copa do Mundo, onde ele sempre brilha. No continente, 2021 foi uma luta e 2024 foi um pesadelo.

Em seu primeiro grande torneio como capitão da França, Mbappé teve a chance de imitar Michel Platini e Zinedine Zidane, os nº 10 vencedores da Euro que vieram antes dele, e vestir a coroa continental ele mesmo. Ele sonhava em reinar sobre a Europa, tendo já conquistado o mundo em 2018.

Havia sinais de que seu sonho não seria realizado, no entanto. A segunda metade de sua temporada no Paris Saint-Germain foi problemática. Ele jogou apenas 50% dos minutos disponíveis e perdeu um ímpeto significativo e preparo físico para o jogo que nunca recuperou na Alemanha.

“Meus jogadores não estavam totalmente em forma”, disse o técnico da França, Didier Deschamps, após a partida na terça-feira. “Para vencer esse time muito bom da Espanha, você tem que estar no seu melhor.”

Deschamps não mencionou Mbappé pelo nome, mas não era segredo a quem ele estava se referindo.

A França não estava no seu melhor na terça-feira e nem Mbappé. Nem na terça-feira, nem em nenhum momento deste torneio, na verdade. Esses jogos ilustraram o quão dependente de Mbappé a França realmente é.

Agora ele tem que esperar mais quatro anos para tentar outra vez. Ele terá 29 anos até lá. Este verão foi uma oportunidade excelente para ser coroado campeão europeu; a Euro 2028 pode ser sua última chance.