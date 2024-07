Euro 2024 Ed Sheeran faz show privado para seleção da Inglaterra

Os preparativos da Inglaterra para as quartas de final da Euro 2024 contra a Suíça, no sábado, contaram com um show privado do cantor Ed Sheeran na base da equipe em Blankenhain.

O time de Gareth Southgate passou por uma leve sessão de recuperação na segunda-feira, um dia após a dramática vitória na prorrogação nas oitavas de final sobre a Eslováquia, na qual Jude Bellingham e Harry Kane marcaram para dar à Inglaterra uma vitória por 2 a 1.

Sheeran estava assistindo da arquibancada em Gelsenkirchen e viajou para o Spa & GolfResort Weimarer Land, onde a Inglaterra está hospedada, para se apresentar diante de jogadores e equipe técnica mais tarde na segunda-feira.

Southgate tem se esforçado para garantir que o acampamento continue sendo uma mistura de negócios e lazer, permitindo que as famílias dos jogadores visitem ocasionalmente após as partidas durante a fase de grupos.

Sheeran também se apresentou pela Inglaterra no St George’s Park durante a última Eurocopa, enquanto Robbie Williams visitou a seleção na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Enquanto isso, falando na segunda-feira, o goleiro da Inglaterra, Jordan Pickford, disse que Luke Shaw está pronto para ser chamado se necessário.

Shaw ainda não participou da Euro 2024 devido a uma lesão, com Kieran Trippier como lateral-esquerdo.

“Ele estava pronto para entrar [against Slovakia]mas eu não sou o gerente”, disse Pickford. “Ele está pronto. Luke diz que ele está pronto.”