Euro 2024: Espanha beneficia da etiqueta de outsider – Cucurella

Marc Cucurella disse que a Espanha se beneficiou de ser vista como um azarão antes do início da Euro 2024, enquanto se prepara para enfrentar a França na semifinal em Munique na terça-feira.

A Espanha não era considerada uma das favoritas no início do torneio, mas agora é muito cotada para ir até o fim na Alemanha, depois de vencer cinco jogos seguidos e eliminar os anfitriões em Stuttgart na sexta-feira.

“No futebol, há muito que existe respeito pela Espanha, pela forma como jogamos e pelos jogadores que temos, mas talvez a entrada [to Euro 2024] como pessoas de fora nos ajudaram”, disse Cucurella em uma entrevista coletiva no domingo.

“Começamos com a confiança de não termos nada a perder. Agora essa confiança cresceu e estamos no momento-chave do torneio.

“Eu sabia que tínhamos um ótimo time, o que foi provado. Lutamos muito para estar aqui e agora precisamos de um último grande esforço. Mais dois passos.”

Depois de derrotar Croácia, Itália, Albânia e Geórgia, a tricampeã europeia Espanha enfrentou seu teste mais difícil contra a Alemanha, vencendo por 2 a 1 após a prorrogação.

A Alemanha, no entanto, ficou irritada com a decisão do árbitro Antony Taylor de não marcar pênalti antes do gol da vitória de Mikel Merino, aos 119 minutos, quando um chute de Jamal Musiala atingiu a mão de Cucurulla, que estava ao seu lado.

Isso levou o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, a pedir que a IA fosse usada para ajudar a tomar decisões relacionadas a possíveis toques de mão na área.

Marc Cucurella falou em uma entrevista coletiva em Donaueschingen, Alemanha, no domingo. LLUIS GENE/AFP via Getty Images

“Acertou minha mão, mas vi o árbitro dizer rapidamente ‘não, não'”, disse Cucurella sobre o momento. “Isso me acalmou. Se os especialistas disseram desde então que não é handebol também, então não é handebol e pronto.

“Eu entendo que há uma dúvida, estamos cansados ​​de ver handebol, alguns sim, alguns não. Mas se a Alemanha ganhasse, não estaríamos falando sobre isso.

“Poderíamos ter reclamado sobre [Toni] Kroos não foi contratado antes [for a challenge on Pedri] e então talvez ele seja expulso mais tarde. No final, marcamos um gol a mais que eles e passamos.”

Cucurella foi uma das revelações do torneio para a Espanha. Poucos esperavam que ele fizesse parte do time meses atrás e não era certo que ele começaria à frente de Alejandro Grimaldo na estreia contra a Croácia.

“Possivelmente sim”, respondeu o zagueiro do Chelsea quando perguntado se ele sentia que sua reputação havia melhorado em seu país por causa de suas atuações.

“Quando você vai para o exterior é difícil, as pessoas perdem o controle [of you] um pouco. É normal, as pessoas assistem ao futebol espanhol e aos times que torcem desde jovens.

“Os elogios são todos bem-vindos. Não importa se chegam muito cedo ou muito tarde, é melhor se as pessoas estiverem falando bem de você.

“Há muito trabalho duro em silêncio por trás disso que agora está dando frutos. Estou feliz por estar aqui com a seleção nacional e agora tudo o que resta é dar os passos finais [to win the tournament].”

A França está entre a Espanha e uma possível final contra Inglaterra ou Holanda em Berlim, no dia 14 de julho.

A Espanha não poderá contar com os suspensos Dani Carvajal e Robin Le Normand contra a França, enquanto Pedri foi descartado do restante do torneio devido a uma lesão no joelho.

“Teremos que estar muito concentrados contra a França, principalmente no ataque, porque teremos que ter cuidado quando perdermos a bola”, disse Cucurella.

“Eles têm jogadores rápidos no ataque e podem explorar isso. Teremos que estar focados pelos 90 minutos ou pelo tempo que o jogo durar. Se pudermos recuperar a bola rapidamente, acho que temos uma boa chance.”