Euro 2024: Espanha ‘insaciável’ faz história ao derrotar a Alemanha

STUTTGART, Alemanha — O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, disse que seus jogadores estão “insaciáveis” por mais sucesso na Euro 2024 depois de fazer história ao eliminar a anfitriã Alemanha na Arena de Stuttgart na sexta-feira.

Mikel Merino marcou um gol dramático aos 119 minutos, quando a Espanha derrotou os anfitriões em um grande torneio pela primeira vez em 10 tentativas, depois que Florian Wirtz empatou o gol de abertura de Dani Olmo no tempo normal.

A Espanha enfrentará a França na semifinal em Munique na terça-feira, e De la Fuente espera que a conquista continue até a final em Berlim, em 14 de julho.

“Estamos vendo história”, disse o treinador em uma entrevista coletiva após o jogo. “É a primeira vez que temos cinco vitórias consecutivas na Euro ou em uma Copa do Mundo.

“Também é a primeira vez que vencemos os anfitriões em um dos principais torneios. É um momento para valorizar o que conquistamos e aproveitar esse momento histórico.

“Veremos como a história termina, mas esse time quer ir até o fim. Esses jogadores têm coração. Eles são insaciáveis; eles não se cansam de competir e trabalhar duro. Eles são ambiciosos. É uma honra ter jogadores com esses valores.”

A Espanha já teve dificuldades contra anfitriões em grandes torneios. Perdeu em Copas do Mundo para a Rússia em 2018 e para a Coreia do Sul em 2002, enquanto também foi dolorosamente derrotada pela França na final da Eurocopa de 1984.

Mais desgosto parecia estar por vir em Stuttgart quando Wirtz empatou para a Alemanha e levou o jogo para a prorrogação, depois de Olmo desviar cruzamento de Lamine Yamal.

A Espanha eliminou os anfitriões em um grande torneio pela primeira vez. Alex Caparros – UEFA/UEFA via Getty Images

O gol tardio de Merino colocou a Espanha na linha de chegada no final, mas De la Fuente ainda foi questionado sobre o motivo de ter tirado Yamal e Nico Williams, entre outros, após assumir a liderança, eliminando La Rojaameaça de corrida no balcão.

“Depende se é bom correr ou não”, ele respondeu. “Nós mostramos que sem correr [so much]vencemos o jogo. Precisávamos correr menos e ser mais clínicos no terço final. Isso foi o suficiente para vencer um jogo realmente difícil.”

Uma partida frenética terminou com 16 cartões amarelos e um cartão vermelho — para o zagueiro espanhol Dani Carvajal — enquanto a Alemanha também cometeu 22 faltas, contra 17 da Espanha.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

De la Fuente se recusou a criticar a abordagem da Alemanha, mas não gostou da provocação inicial de Toni Kroos, que estava jogando sua última partida antes de se aposentar do futebol, sobre Pedri, que provavelmente perderá o resto do torneio devido a uma lesão no joelho.

“Não, porque isso é futebol”, ele disse quando perguntado se a dureza da Alemanha o surpreendeu. “Eu joguei futebol nos anos 1980, então essas coisas não me assustam.

“Eu tenho um amigo que diz: ‘O que você quer, que eles te beijem?’ Existe um árbitro para administrar essas coisas. Sabemos que esses jogos são jogados no limite.

“Deixando isso de lado, Pedri estava no final de uma forte entrada que poderia ter sido resolvida de outra forma em campo. Merecia um cartão vermelho.”

Merino, por sua vez, comemorou o gol da vitória, marcado por Olmo, dando uma volta em volta da bandeira de escanteio, imitando a comemoração que seu pai fez quando marcou no mesmo estádio em uma partida da Copa da UEFA pelo Osasuna contra o Stuttgart em 1991.

“Pode ser o melhor gol da minha carreira pela importância do jogo, uma partida das quartas de final da Eurocopa, no último minuto, para vencer”, disse o meio-campista da Real Sociedad aos repórteres.

“No começo, eu não acreditei porque não vi a bola. Houve um silêncio incrível. Eu não sabia se algo aconteceu ou não, então levei alguns segundos para perceber que era um gol.

“E então eu comemorei como um louco. Todos os meus companheiros de equipe vieram se amontoando e eu percebi que tinha entrado e que estávamos prestes a vencer. Estou muito feliz porque esta é uma família.

“Há muito trabalho por trás disso, especialmente dos meus companheiros de equipe, que estavam fazendo um ótimo trabalho, e o empate da Alemanha aos 90 minutos foi um revés, mas é uma recompensa pela perseverança e acho que merecemos.”

Além de perder Pedri por lesão e Carvajal por suspensão, a Espanha ficará sem o zagueiro Robin Le Normand na semifinal, após ele receber seu segundo cartão amarelo na final.