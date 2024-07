Euro 2024: França confia nos ideais defensivos de Deschamps para vencer a Bélgica

DUSSELDORF, Alemanha — Como você diz déjà vu em francês? A vitória da França por 1 a 0 contra a Bélgica na segunda-feira — que define as quartas de final da Euro 2024 contra Portugal — teve um ar enorme de “já vimos isso antes”, e se encaixa porque é isso que os vice-campeões mundiais fazem.

Embora o jogo em si tenha sido uma batalha de atrito, com apenas quatro chutes combinados no alvo e um xG de jogo de 1,25, ele também mostrou do que a França é feita. Eles anulam seus oponentes, fechando todas as portas, janelas e caminhos possíveis em direção ao seu gol. Eles são o time mais organizado e estruturado na Euro. Enquanto isso, a Bélgica foi ruim: seu técnico Domenico Tedesco errou suas táticas e escolhas (um 4-4-2 com Amadou Onana/Kevin de Bruyne no meio-campo), mas eles nunca encontraram uma resposta para a solidez da França. Eles poderiam ter jogado por horas e nada teria mudado.

No entanto, às vezes também parecia que Kylian Mbappé e seus companheiros de equipe nunca iriam marcar. Eles tiveram 19 chutes (apenas dois no alvo) e precisaram de um gol contra de sorte no minuto 85 para vencer, com Jan Vertonghen desviando o chute desviado de Randall Kolo Muani para além de Koen Casteels. Em quatro jogos, eles não marcaram um gol em jogo aberto, se beneficiando de dois gols contra e um pênalti para avançar. É obviamente uma preocupação, mas não há nada mais adequado para um time liderado por Didier Deschamps do que chegar às oitavas de final de um grande torneio dessa forma.

“Somos um time muito forte, um bloco compacto e sólido, e merecemos algum crédito pela forma como jogamos”, disse o zagueiro William Saliba à ESPN após o jogo. “As pessoas não percebem o quão difícil é jogar contra nós, o quão difícil tornamos para o adversário. Temos um ótimo técnico, um ótimo time, uma ótima defesa, um ótimo espírito de equipe.”

Às vezes, Os Bleus‘ abordagem minimalista pode ser vista como chata. “Nós vencemos, isso é o mais importante. No dia em que pararmos de vencer, poderemos conversar”, Deschamps é conhecido por dizer quando desafiado. Ele sabe que um time ganha troféus graças à sua defesa: foi assim que ele venceu como um jogador durão, e também como ele venceu como treinador. Não vamos esquecer de onde vem Deschamps, o treinador: ele foi forjado na Itália na década de 1990, onde os times priorizavam a estrutura defensiva e a agressividade. Esse é o DNA dele, e ele o tem transmitido aos seus jogadores durante todos os seus 12 anos no comando. E ele está certo, enquanto ele vencer, seu estilo será justificado.

“Você não percebe o quão boa a França é. Sabíamos que se cometêssemos um erro [in our defensive third]eles nos puniriam. É o quanto os temíamos esta noite”, disse Kevin De Bruyne à TV francesa após o jogo.

Deschamps, à direita, acredita em uma abordagem que priorize a defesa para sua seleção francesa repleta de estrelas e, apesar da falta de gols, eles estão entre os oito finalistas da Euro 2024. Marcio Machado/ Eurasia Sport Images/Getty Images

As táticas da França fazem os times jogarem contra sua natureza, frustrando os oponentes e forçando-os a fazer as coisas de forma diferente. É uma grande arma em seu arsenal, pelo menos até agora neste torneio, mas é impossível dizer se é o suficiente para levá-los até o troféu (que seria sua primeira vitória na Eurocopa desde 2000) enquanto derrotam times como Espanha ou Alemanha para chegar lá. Mas não há um time no torneio tão sólido defensivamente e coletivamente quanto este lado francês, e isso se deve a Deschamps.

No final do jogo, os defensores William Saliba e Dayot Upamecano deram um abraço poderoso antes de correrem em direção ao goleiro Mike Maignan para um abraço coletivo. Esses três são o coração dessa máquina, excelentes contra Romelu Lukaku e Loïs Openda. Jules Koundé fez o trabalho contra Jérémy Doku no flanco direito, e Os Bleus controlavam praticamente tudo. Eles são os mestres em controlar o tempo e travar jogos.

Eles também sabem que Mbappé vai melhorar. Em sua máscara do Batman, ele mostrou uma ligeira melhora contra a Bélgica em comparação com sua performance contra a Polônia. Ele ainda não está em sua melhor forma, claramente incomodado com o que ele tem que vestir para se proteger contra seu nariz quebrado, mas ele está se sentindo melhor em campo. Ele também teve um momento adorável no vestiário com Kolo Muani após o jogo.

Kolo Muani é o improvável herói da noite. Ele não esperava entrar em campo em um jogo de eliminação, tendo jogado apenas 23 minutos até agora na Eurocopa com pouco efeito. No entanto, ele fez a diferença com energia, esforço e corrida determinada.

E essa é a outra coisa sobre Deschamps. Com seu pragmatismo e sua flexibilidade tática — ele usou quatro sistemas diferentes em quatro jogos até agora — ele sempre envolverá todos. Adrien Rabiot perderá as quartas de final por suspensão, o que significa que Youssouf Fofana ou Eduardo Camavinga terão que estar prontos. Ousmane Dembélé e Bradley Barcola não jogaram nas oitavas de final depois de começarem o jogo anterior, o que significa que eles podem ter outra chance na sexta-feira.

Quanto a Antoine Griezmann, o treinador principal disse a ele na manhã de segunda-feira que ele iria jogar como ponta direita, uma posição incomum para ele. “Eu disse ao treinador: vamos lá, vamos lá. Estou aqui por você, estou aqui para ajudá-lo”, disse ele à ESPN. “Não sou ponta, vou jogar um contra um, mas posso jogar em qualquer lugar para ajudar o time.”

Essa é a mentalidade e o mindset que Deschamps incutiu em seus jogadores. Ele é o general e eles são seus soldados prontos para segui-lo em todas as batalhas. Apesar de não estarem no seu melhor até agora na Alemanha neste verão, eles estão nas quartas de final, assim como sabíamos que estariam.