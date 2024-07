Euro 2024: Gareth Southgate discute futuro da Inglaterra após derrota

BERLIM — Gareth Southgate disse que uma decisão sobre seu futuro na Inglaterra “não é para agora” e falará com “pessoas importantes nos bastidores” nos próximos dias após a derrota para a Espanha na final da Euro 2024 no domingo.

Os Três Leões se tornaram o primeiro time a perder duas finais consecutivas da Eurocopa, com Mikel Oyarzabal marcando o gol da vitória aos 86 minutos, dando à Espanha uma merecida vitória por 2 a 1 em Berlim.

Nico Williams já havia dado a liderança à Espanha aos 47 minutos, antes do substituto Cole Palmer empatar a 17 minutos do fim com um belo chute da entrada da área.

O contrato atual de Southgate expira em dezembro e fontes disseram à ESPN que a FA quer que o técnico de 53 anos permaneça no cargo para a Copa do Mundo de 2026, tendo chegado a duas finais, uma semifinal e uma quartas de final durante seus quatro torneios no comando.

No entanto, Southgate enfrentou constantes críticas públicas durante essas finais por sua abordagem conservadora e disse ao jornal alemão Bild antes do torneio que se a Inglaterra não levantasse seu primeiro troféu masculino em 58 anos, ele “provavelmente não estaria aqui”.

Questionado sobre seu futuro, Southgate disse à ITV: “Não acho que agora seja um bom momento para tomar uma decisão como essa. Preciso falar com as pessoas certas. Não é para agora.”

Pressionado mais sobre a situação em sua entrevista coletiva pós-jogo, Southgate disse: “Olha, eu entendo totalmente a pergunta e entendo que você precisa perguntar, mas preciso ter essas conversas com pessoas importantes nos bastidores. Obviamente, não vou discutir isso publicamente primeiro.

“Sem dúvida, a Inglaterra tem alguns jogadores jovens fabulosos e até mesmo os mais jovens agora têm muita experiência em torneios. Muitos desse elenco estarão lá em dois, quatro, seis, oito anos.

“Agora estamos consistentemente de volta nas partidas importantes, mas esse é o último passo que não conseguimos dar.”

A seleção inglesa de Gareth Southgate foi derrotada pela impressionante Espanha em Berlim no domingo. Getty

O presidente-executivo da FA, Mark Bullingham, não comentou especificamente sobre a situação de Southgate, mas disse: “Viemos à Alemanha para vencer o torneio e não queríamos que terminasse dessa forma. Estamos todos sofrendo esta noite, mas devemos estar incrivelmente orgulhosos.

“Gostaria de agradecer a Gareth, [assistant] Steve [Holland]todos os jogadores e a equipe de apoio pelo enorme comprometimento e trabalho duro para tentar ganhar o troféu para o país. Eles ficarão mais decepcionados do que qualquer um por ficar aquém.

“Esta é a nossa quarta final de torneio importante em quatro anos para os Three Lions e as Lionesses, e nossa ambição de vencer torneios importantes está mais forte do que nunca. Nossos maravilhosos fãs nos apoiaram com orgulho e paixão aqui na Alemanha e em casa. Todos os envolvidos com a Inglaterra querem deixar o país orgulhoso, e nós realmente apreciamos o apoio deles.”

A Espanha se tornou o primeiro time a vencer todas as partidas da Eurocopa e Southgate admitiu que o melhor time venceu.

“Eles foram o melhor time do torneio”, disse Southgate. “Eles foram o melhor time esta noite.

“Nossos jogadores foram incríveis, eles proporcionaram noites incríveis a todos.

“Eles não poderiam ter dado mais em termos de esforço, desejo e caráter.

“Esta noite falhamos, não mantivemos a bola bem o suficiente. Conseguimos o empate, mas acho que o desgaste físico dos problemas com os quais entramos no torneio, os períodos de prorrogação e, então, esta noite, tendo tão pouco a bola como tivemos, no final das contas isso teve um grande desgaste.”

Southgate defendeu a contribuição do capitão Harry Kane, apesar de ter apenas um toque na área em duas finais da Euro. O atacante do Bayern de Munique foi substituído por Ollie Watkins aos 61 minutos.

“Harry chegou ao torneio depois de uma lesão no final da temporada”, disse ele.

“Ele jogou muitos minutos. Tentamos administrar esses minutos da melhor forma possível.

“Ele liderou o time incrivelmente bem. Você sabe, perdemos muita liderança do grupo com lesões [Jordan] Henderson e [Harry] Maguire, muita coisa caiu sobre os ombros de Harry. Ele fez isso excepcionalmente bem.

“Sentimos que precisávamos pressionar mais os zagueiros deles e ter a opção de um corredor atrás, e foi por isso que colocamos Ollie Watkins em campo quando o fizemos.”