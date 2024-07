Euro 2024: Jude Bellingham cita Roosevelt após vitória da Inglaterra

Jude Bellingham citou o ex-presidente americano Theodore Roosevelt em resposta aos seus críticos após marcar um gol de empate crucial aos seis minutos do fim do jogo durante a vitória da Inglaterra contra a Eslováquia nas oitavas de final da Euro 2024.

Bellingham, que completou 21 anos no sábado, salvou a Inglaterra da derrota com um gol de tesoura faltando apenas alguns segundos para o fim do jogo de domingo em Gelsenkirchen.

O meio-campista do Real Madrid virou-se e murmurou ‘Quem mais?’ enquanto comemorava o gol que levou o empate para a prorrogação, antes que o capitão da Inglaterra, Harry Kane, cabeceasse o gol da vitória para selar a vitória por 2 a 1 e garantir uma vaga nas quartas de final contra a Suíça, no sábado.

Após uma série de desempenhos ruins na Alemanha, Bellingham estava sob pressão para corresponder à sua reputação como um dos maiores talentos jovens do futebol no time de Gareth Southgate.

Após sua contribuição para o gol, Bellingham postou um trecho de ‘The Man In the Arena’, parte de um discurso que ficou famoso por Roosevelt, o 26º presidente dos Estados Unidos, depois de proferido em Paris em 1910.

Bellingham postou no Instagram: “Não é o crítico que conta; não é o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o autor das ações poderia tê-las feito melhor.

“O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado pela poeira, suor e sangue; que se esforça valentemente; que erra, que falha repetidamente, porque não há esforço sem erro e falha.

“Mas quem realmente se esforça para fazer as ações; quem conhece grandes entusiasmos, grandes devoções; quem se dedica a uma causa digna.

“Quem, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo de uma grande conquista e que, na pior das hipóteses, se falhar, pelo menos falha ousando grandemente, para que seu lugar nunca seja com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem vitória nem derrota.”

Bellingham disse em sua entrevista pós-jogo que jogar pela Inglaterra é “difícil” e falou sobre uma “pilha” de críticas.

Jude Bellingham marcou o gol de empate da Inglaterra contra a Eslováquia aos 96 minutos dos acréscimos. Foto de Robbie Jay Barratt – AMA / 2024 AMA Sports Photo Agency

“Jogar pela Inglaterra é uma sensação agradável, mas também envolve muita pressão”, disse ele.

“Você ouve as pessoas falando muitas besteiras. É bom quando você pode entregar e retribuir um pouco.

“É muito difícil quando você fala em conferências de imprensa e entrevistas falar tão abertamente quanto os jogadores de futebol querem, porque eles sempre são julgados. Para mim, o futebol, estar em campo, marcar gols e comemorar é minha libertação.

“As pessoas falam muito. Você tem que levar isso para o lado pessoal. Trabalhamos muito neste jogo.

“Chegamos todos os dias, trabalhamos duro para fazer uma apresentação para os fãs, às vezes não vai bem e às vezes parece que há uma pilha, não é legal de ouvir.

“Mas você sempre pode usá-lo e, em momentos como esse, é bom retribuir para algumas pessoas.”

O técnico da Inglaterra, Southgate, será forçado a fazer pelo menos uma mudança em seu time contra a Suíça, depois que o zagueiro Marc Guéhi recebeu um cartão amarelo contra a Eslováquia, o que gerou uma suspensão de uma partida pelas quartas de final.