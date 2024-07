Euro 2024: Jude Bellingham multado pela UEFA por gesto obsceno

O meio-campista inglês Jude Bellingham foi multado em € 30.000 (US$ 32.400) pela UEFA por “violar as regras básicas de conduta decente” ao fazer um gesto para segurar a virilha na frente do banco da Eslováquia durante a vitória da Inglaterra nas oitavas de final da Euro 2024, no último domingo.

O jogador de 21 anos também recebeu uma suspensão de um jogo que entrará em vigor se ele repetir o gesto ofensivo em qualquer momento no próximo ano.

Bellingham fez o gesto depois de marcar um gol de empate de bicicleta nos últimos minutos do acréscimo para salvar a campanha da Inglaterra, antes de Harry Kane marcar de cabeça o gol da vitória na prorrogação para garantir a passagem para as quartas de final, onde enfrentará a Suíça em Dusseldorf no sábado.

Bellingham disse nas redes sociais após o jogo que a ação foi uma “piada interna para amigos”, mas a UEFA instruiu seu órgão disciplinar a investigar o gesto e, na sexta-feira, aplicou a multa e a suspensão de uma partida.

Inglaterra ou Suíça enfrentarão o vencedor do confronto das quartas de final da Holanda com a Turquia, que acontece mais tarde neste sábado.