Euro 2024: Julian Nagelsmann, da Alemanha, irrita-se com toque de mão

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, criticou a decisão de não marcar um toque de mão na bola para sua equipe na derrota de sexta-feira para a Espanha nas quartas de final da Euro 2024, que resultou na eliminação dos anfitriões da competição.

A Alemanha empatou aos 89 minutos e levou o jogo para a prorrogação em 1 a 1, mas o espanhol Mikel Merino marcou o gol da vitória aos 119 minutos.

No entanto, o jogo poderia ter tomado um rumo diferente se os apelos da Alemanha por um pênalti não tivessem sido ignorados quando a bola atingiu a mão de Marc Cucurella na prorrogação.

Nagelsmann criticou a decisão, dizendo que o impacto de um possível toque de mão — impedir um chute que estava destinado a ir no alvo — deveria ser levado em consideração, acrescentando que a tecnologia moderna poderia tornar o processo perfeito.

“Não quero falar muito sobre isso [the handball]”, disse Nagelsmann, “mas seria bom se fosse avaliado qual é a intenção. Não é possível no futebol se alguém atira na arquibancada e acerta uma mão, nunca é [a penalty]mas quando [the ball is] claramente indo em direção ao gol e acerta uma mão, não dá para falar em intenção.

“Você tem que ver para onde o tiro está mirando. Temos 50 robôs nos trazendo café, então deveria haver uma IA calculando cruzamentos, chutes, para onde eles estão indo. É bem simples. Nós deveríamos realmente avaliar para onde o tiro está indo, mas essa não é a única razão pela qual perdemos o jogo.”

Nagelsmann parabenizou a Espanha pela vitória, mas ficou decepcionado com seus jogadores após o enorme esforço que eles fizeram.

“O jogo todo foi muito aberto, e então no segundo tempo, reagimos com nosso pessoal de uma boa maneira e entramos melhor no jogo”, disse Nagelsmann. “E depois do 60º minuto, fomos claramente o melhor time com muitas chances claras e perto do final acho que marcamos um gol bem merecido.

“Com exceção dos primeiros cinco minutos do segundo tempo da prorrogação, acho que éramos quase todos nós que queríamos vencer.”

Apesar da eliminação dos anfitriões do torneio, o técnico se mostrou positivo sobre a forma como a seleção encara a Euro 2024 e disse que espera que seu time também seja uma força unificadora no país.

“Acho que o que foi criticado em relação à seleção nacional no passado, que eles não queriam vencer, que não mostraram vontade suficiente para vencer, acho que hoje você não consegue ver isso nem por um segundo”, disse Nagelsmann.

“Os jogadores investiram tudo em campo. Eu disse a eles que deveriam levar isso com eles, que somos um país onde se fala muito em muitas situações, olhando para muitas situações com uma perspectiva muito sombria.”

“Espero que essa simbiose entre os torcedores de futebol e a seleção nacional possa acontecer também no seio da nossa sociedade, que entendamos como sociedade que podemos criar algo, que podemos mover coisas”, acrescentou.

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem.