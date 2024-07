Euro 2024: Lehmann apoia Alemanha contra a ‘equipe de crianças’ Espanha

O ex-goleiro alemão Jens Lehmann disse que gosta das chances dos anfitriões da Euro 2024 contra a “inexperiente” Espanha no confronto das quartas de final na sexta-feira, provocando uma reação furiosa na mídia espanhola.

A partida entre Espanha e Alemanha em Stuttgart, Alemanha, está sendo anunciada como um confronto entre os dois melhores times do torneio até agora.

No entanto, Lehmann — que jogou 61 vezes pela Alemanha, incluindo a derrota para a Espanha na final da Eurocopa 2008, e agora é comentarista na televisão alemã — destacou o que ele disse serem fraquezas na seleção espanhola.

“Vimos os bons resultados [Spain] tiveram, sem dúvida, na fase de grupos”, disse ele à Welt TV. “Em termos de técnica, eles podem ser melhores do que nós. Mas eles são pequenos em termos de altura e são inexperientes.

“Eles são um time de crianças. Eles têm jogadores muito jovens. Eles não têm muita experiência internacional.”

Esses comentários não foram bem recebidos na Espanha. A primeira página de quarta-feira do maior jornal esportivo do país, Marca, dizia: “Lehmann, o histórico goleiro alemão, é outro que não nos leva a sério.”

Jens Lehmann fez 61 jogos pela Alemanha, incluindo a final da Euro 2008. Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images

A Espanha foi o único time a somar o máximo de pontos na fase de grupos, vencendo todos os três jogos contra Croácia, Itália e Albânia no Grupo B, sem sofrer nenhum gol.

O jovem do Barcelona, ​​Lamine Yamal, 16, tem se destacado no ataque até agora, assim como Nico Williams, 21, do Athletic Club.

A anfitriã Alemanha liderou o Grupo A, iniciando o torneio com uma vitória de 5 a 1 sobre a Escócia, derrotando a Hungria por 2 a 0 e empatando em 1 a 1 com a Suíça.

“É outra opinião, é respeitável, mas não a compartilhamos”, disse o atacante espanhol Mikel Oyarzabal na terça-feira, quando questionado sobre os comentários de Lehmann. “Sabemos que somos um grupo que forma um ótimo time. As pessoas terão suas razões para dizer o que pensam, mas isso não nos afeta.”