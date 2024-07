Euro 2024: Mbappé elogia herói Ronaldo antes do jogo com Portugal

Kylian Mbappé elogiou Cristiano Ronaldo como “único” antes do confronto da França com Portugal nas quartas de final na sexta-feira, acrescentando que ele e o jogador de 39 anos mantêm contato regularmente.

A admiração de Mbappé por Ronaldo é bem conhecida, com o capitão da França tendo postado uma foto dele encontrando seu então herói no campo de treinamento de Madri em 2012, quando sua recente transferência gratuita para o Real Madrid foi anunciada.

Falando em uma coletiva de imprensa na quinta-feira antes do jogo em Hamburgo, Mbappé disse sobre Ronaldo: “É realmente uma honra, todos sabem o respeito que tenho por ele. Ele ainda é uma lenda e estamos em contato, mas espero que amanhã possamos vencer.

Kylian Mbappe falou em uma entrevista coletiva na quinta-feira em Hamburgo. Tullio Puglia – UEFA/UEFA via Getty Images

“Temos que apreciar quem ele é e o que ele fez — ele é um jogador único. Seu currículo fala por si.”

Questionado se queria imitar Ronaldo após sua transferência para o Madrid, para quem o astro português é o maior artilheiro de todos os tempos, Mbappé acrescentou: “Ele só existe um. Eu só quero seguir meu próprio caminho.

“Espero escrever uma grande história em Madri, mas será diferente.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Mbappé e a França têm lutado para se destacar na Euro 2024. Eles ainda não marcaram gols em jogadas de bola rolando em quatro jogos, contando com um pênalti do ex-jogador do Paris Saint-Germain e gols contra para avançar — o mais recente deles foi de Jan Vertonghen em uma disputa acirrada nas oitavas de final com a Bélgica.

Essa ausência de futebol fluido gerou murmúrios de descontentamento na França, embora o técnico Didier Deschamps tenha parecido despreocupado na entrevista coletiva.

“Há pessoas que podem não estar felizes, mas eu já vi pessoas felizes. É mais emocionante vencer por 5-4, isso é certo”, disse ele.

“Os críticos, vocês estão aí para fazer o seu trabalho. Eles sempre fizeram parte do meu cotidiano. Hoje, isso não me impede de viver em paz.”

Mbappé também falou sobre o próximo segundo turno das eleições legislativas na França. O partido de direita Rassemblement National recebeu a maioria dos votos no primeiro turno, algo de real preocupação para o atacante de 25 anos.

“É realmente urgente, mais do que nunca temos que ir votar. Não podemos deixar o país nas mãos dessas pessoas.

“Vimos os resultados, é catastrófico.”