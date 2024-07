Euro 2024: ‘Não há respeito’ por mim na Espanha – Álvaro Morata

O capitão da Espanha, Álvaro Morata, disse que é “provável” que a Eurocopa 2024 seja seu último torneio com seu país e voltou a levantar a possibilidade de deixar o Atlético de Madrid, dizendo que “na Espanha não há respeito por nada nem ninguém”.

Morata, de 31 anos, começou quatro dos cinco jogos da Espanha na Eurocopa até agora, marcando na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia na fase de grupos, e deve jogar quando sua equipe enfrentar a França na semifinal de terça-feira em Munique.

O atacante, que disse no mês passado que seria “mais fácil” para ele jogar no exterior devido à forma como os fãs o trataram e à sua família, pareceu confirmar na semana passada que permaneceria no Atlético, dizendo que “não vai parar” até ganhar troféus com o clube.

“Poderia ser [my last tournament with Spain]”, Morata disse ao jornal El Mundo na segunda-feira. “É uma possibilidade sobre a qual não quero falar muito, mas é provável.”

Morata — que jogou pelo Real Madrid, Juventus e Chelsea antes de ingressar no Atlético em 2019 — teve um relacionamento difícil com alguns torcedores espanhóis.

Ele foi vaiado algumas vezes pelos torcedores da casa durante a campanha da Espanha na Euro 2020, e novamente no Bernabéu durante um amistoso com o Brasil em março deste ano.

“Na Espanha é difícil para mim ser feliz”, disse Morata. “Sem dúvida [I’m happier outside of Spain]. Já disse isso muitas vezes. Acima de tudo, porque as pessoas me respeitam. Na Espanha não há respeito por nada nem por ninguém.”

Álvaro Morata estava visivelmente emocionado após a vitória da Espanha sobre a Alemanha na prorrogação na Euro 2024. Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Morata estará disponível para jogar contra a França depois que relatos iniciais errôneos sugeriram que ele recebeu um cartão amarelo após ser substituído na vitória da Espanha por 2 a 1 nas quartas de final sobre a Alemanha.

“Outro dia, as pessoas disseram que eu estava chorando [on the touchline] porque eu tinha recebido um cartão amarelo”, disse Morata. “Que absurdo é esse! Eu estava chorando porque meu país, comigo como capitão, tinha chegado às semifinais. Eu nunca poderia criticar alguém que estava chorando por causa disso. Mas eu sou criticado, quando eu cortei minha mão para ganhar a Euro.”

“Tento aproveitar este torneio, que pode ser meus últimos jogos com a seleção nacional, e no futuro, o que for, será”, disse ele. “Talvez um dia até sintam minha falta. A cada dia, o momento de ir embora está mais perto, é por isso que eu aproveito, é por isso que eu choro, é por isso que eu vou chorar em qualquer coisa que venha depois, para o bem ou para o mal.”

Morata foi ligado a uma mudança do Atlético neste verão após questionar publicamente a fé do clube nele, mas pareceu colocar esses rumores para dormir com a postagem da semana passada nas redes sociais. Ele disse ao El Mundo que ainda tem dúvidas, citando uma experiência recente em que amigos seus “tiveram problemas” por usar camisas com seu nome.

“Não é legal”, ele disse. “É por isso que ainda acho, embora esteja focado na Euro, que não sei se é melhor para mim ficar na Espanha… Eu disse que estou morrendo de vontade de ganhar troféus com o Atlético, mas aí você tem que pesar se vale a pena ou não.”

“No futebol, nada é certo”, acrescentou Morata em entrevista ao El Desmarque.

“[Staying at Atlético] é minha opinião do fundo do coração, mas como sempre digo, às vezes, para mim, estar na Espanha é difícil.

“Estou cansado de falar que estou me fazendo de vítima, que estou reclamando… Só quero que isso termine da melhor maneira possível e aproveitar, porque este pode ser meu último torneio com a seleção nacional.”