Euro 2024: Nenhuma reformulação da Alemanha apesar da derrota da Espanha – Nagelsmann

A Alemanha não passará por nenhuma grande reformulação após a eliminação nas quartas de final da Euro 2024, mas será fortalecida e melhorada, disse o técnico Julian Nagelsmann no sábado.

Os alemães jogaram seu torneio mais emocionante em pelo menos oito anos, perdendo na prorrogação para a candidata ao título Espanha na sexta-feira, após anos de desempenhos ruins em torneios sob o comando dos antecessores de Nagelsmann.

“Não fui a outro torneio, mas me disseram que nem sempre todos os jogadores saíam do acampamento com lágrimas nos olhos depois de seis semanas juntos”, disse Nagelsmann, enxugando as próprias lágrimas e com a voz embargada, em uma entrevista coletiva.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Vamos tentar reforçar as coisas agora e não lançar um começo completamente novo. As partidas da Liga das Nações [from September onwards] será usado para que possamos nos desenvolver ainda mais.”

A Alemanha não ganha um título importante há uma década e terá que esperar pelo menos mais dois anos pela Copa do Mundo de 2026 antes de lançar outra tentativa de conquistar um troféu.

Mas suas performances gerais geraram amplo apoio em todo o país, deixando para trás suas eliminações na primeira fase da Copa do Mundo de 2018 e 2022.

Após sua eliminação na Euro, o meio-campista Toni Kroos está se aposentando, enquanto vários outros, incluindo Thomas Müller e Manuel Neuer, devem encerrar suas carreiras internacionais.

“Ainda somos um trabalho em andamento e isso é normal depois dos anos anteriores”, disse Nagelsmann, que assumiu em setembro do ano passado. “Temos um elenco de 26, 27, 28 jogadores que ainda podem jogar na Copa do Mundo.

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, estava visivelmente emocionado em sua entrevista coletiva no sábado após a eliminação da Alemanha. Christian Charisius/image alliance via Getty Images

“Sentiremos falta de um pilar em Toni Kroos e vamos ver se outros seguirão o exemplo.

“Não faz sentido passar por nenhuma grande reforma porque temos um clima muito bom e essa é uma boa base para construir. Meu trabalho continuará do jeito que começou.”

Vários jogadores jovens, incluindo Florian Wirtz e Jamal Musiala, parecem prontos para assumir papéis de liderança e Nagelsmann disse estar confiante de que, com o apoio dos fãs, a seleção nacional só continuará melhorando.

“Eu sempre disse que precisávamos dos fãs unidos atrás de nós depois dos torneios ruins anteriores. Tínhamos uma visão e a crença de que poderíamos fazer algumas coisas boas. Eu adoraria dar mais aos fãs, ganhar o título.

“Desejo que este país seja melhor junto, unido e que as pessoas se ajudem mais. Não devemos sempre cair na tristeza e na melancolia onde tudo é cinza. Acho que conseguimos isso naquela pequena parte que é o futebol.