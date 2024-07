Euro 2024: ‘Orgulhoso’ Saka garante redenção de pênalti pela Inglaterra

Bukayo Saka, que perdeu um pênalti na derrota de seu país para a Itália na final da Euro 2020 e posteriormente foi vítima de insultos racistas, foi o herói da Inglaterra com um excelente gol individual e sucesso na cobrança de pênalti contra a Suíça nas quartas de final da Euro 2024 no sábado.

Saka, que se destacou pela Inglaterra e marcou o importantíssimo gol de empate no sábado, disse estar orgulhoso de como superou aquele momento.

“Retornar de algo assim foi muito difícil. Usei isso para me tornar mais forte. Hoje aproveitei a chance e estou feliz”, disse o ponta do Arsenal.

“Foi especial, especial, como nós lutamos de volta… Da última vez que disputamos pênaltis na Euro, vocês todos sabem o que aconteceu. Estou tão orgulhoso de todos como nós cruzamos a linha.

“Eu acreditei. Senti que dominamos o jogo todo, que a chance [for a goal] virá. E veio e fui eu quem o pegou, então estou orgulhoso de mim mesmo por isso.”

Bukayo Saka foi o jogador-chave da Inglaterra que chegou às semifinais da Euro 2024. Richard Pelham/Getty Images

Com apenas 19 anos, durante aquela infame derrota nos pênaltis para a Itália em Wembley, a confiança de Saka poderia ter sido abalada pelas ofensas que ele e outros jogadores negros receberam online.

Mas ele se recuperou rapidamente — ajudado pelo apoio do técnico Gareth Southgate, uma enorme onda de afeto público e uma reação contra os agressores — e continuou a mostrar boa forma pelo Arsenal na Premier League e pela Inglaterra.

Agora Saka é uma figura popular e, aos 22 anos, quase um veterano da seleção nacional, com 38 jogos e 12 gols.

O jogo de sábado pode ter sido o mais especial de todos.

Saka primeiro acertou um glorioso gol de empate quando a Inglaterra estava perdendo por 1 a 0 nas quartas de final contra a Suíça e estava saindo do torneio. Então, quando o jogo terminou em 1 a 1 após a prorrogação, ele foi um dos cinco cobradores de pênaltis bem-sucedidos da Inglaterra na vitória por 5 a 3 nos pênaltis.

“[Saka] é tão corajoso”, disse Southgate depois que a Inglaterra garantiu sua vaga nas semifinais, onde enfrentará a Holanda na quarta-feira. “Ele é um dos nossos melhores. Então, nunca tivemos dúvidas de que ele iria levar uma [penalty].

“Mas todos nós sabemos o que ele passou. E como ele fez.”

A história do futebol inglês está repleta de dolorosas falhas nas disputas de pênaltis, mas Saka disse que se sentiu calmo no momento.

“Você falha uma vez, mas eu sou o tipo de cara que quer se colocar na posição novamente”, ele disse. “Eu sei que há muitas pessoas nervosas assistindo, como minha família, mas eu mantive a calma e marquei meu pênalti.”

Trent Alexander-Arnold converteu o pênalti da vitória para a Inglaterra e declarou que não estava nervoso ao cobrar o pênalti decisivo.

Manuel Akanji viu o primeiro pênalti da Suíça ser defendido por Jordan Pickford, enquanto a Inglaterra foi impecável na disputa por pênaltis, com Alexander-Arnold convertendo o quinto e último pênalti para levar a Inglaterra à segunda semifinal consecutiva do Campeonato Europeu.

“É o que praticamos, muita prática é necessária para esse momento, os momentos que eu gosto”, disse Alexander-Arnold à BBC após o jogo.

“Minha barriga não cai, eu gosto, eu pratico. Eu sabia qual era o ponto. Eu sabia que só precisava executá-lo. E eu fui lá e fiz isso.”

Alexander-Arnold também elogiou Pickford por seu heroísmo, dizendo que a defesa feita tão cedo na disputa por pênaltis deu mais confiança aos torcedores da Inglaterra.

“Selecionadores [goalkeeper Pickford] fez uma defesa incrível, começar uma disputa de pênaltis como essa nos dá muita confiança”, disse o jogador do Liverpool. “Todo jogo até agora foi para a prorrogação nas quartas de final, então você sabe as margens apertadas. As margens mais finas hoje, mas conseguimos vencer.”

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem.