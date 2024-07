Euro 2024: os melhores e mais decepcionantes XIs – Yamal a Ronaldo

Nomes de destaque falharam e outros surgiram da linha do coro para estrelar. Este foi um tema central na história da Euro 2024, até a final de domingo, que viu a Espanha prevalecer por 2 a 1 sobre a Inglaterra após um gol tardio do substituto Mikel Oyarzabal.

Os gols foram bem menores do que na edição anterior, que teve 142, já que neste verão foram 117. Será que é por causa da fadiga dos jogadores, dada a quantidade de jogos que as estrelas jogam hoje em dia? Será que é um retorno ao “futebol do medo” avesso ao risco? Ou a arte perdida da defesa adequada foi redescoberta com grande efeito?

Apesar da diminuição de gols, houve muito drama e muito dele nos momentos finais das partidas, como tipificado pelo grande final de Ollie Watkins para enviar a Inglaterra à final sobre a Holanda. Foi também um torneio que produziu o gol mais rápido da Euro (Nedim Bajrami, 23 segundos, para Albânia x Itália), o artilheiro mais velho (Luka Modric, Croácia x Itália) e o mais jovem (Lamine Yamal, Espanha x França).

Então, sem mais delongas, aqui estão meus melhores 11 e meus 11 mais decepcionantes em exibição na Alemanha neste verão.

MELHOR XI

Formação: 4-2-3-1

GK: Giorgi Mamardashvili, Geórgia: O jogador de 23 anos, que joga seu clube de futebol pelo Valencia, fez uma série de defesas maravilhosas para garantir que seu time de azarões vencesse Portugal e chegasse à fase eliminatória contra todas as probabilidades. Suas performances certamente alertaram grandes clubes sobre seu talento.

RB: Jules Koundé, França: Não é sua posição favorita (ele prefere zagueiro), mas a estrela do Barcelona era firme como uma rocha ali para uma França decepcionante — mesmo quando confrontado pelo elétrico Nico Williams da Espanha na semifinal. Ele é um defensor que quer defender.

CB: Antonio Rüdiger, Alemanha: Você não discutiria com ele… nem mesmo pelo telefone. Robusto, rápido, comandante e intimidador na defesa da Alemanha, Rudiger manteve seu time organizado e focado em seu caminho para uma eliminação dramática nas quartas de final contra a Espanha.

CB: Jaka Bijol, Eslovênia: O zagueiro da Udinese foi uma revelação enquanto os azarões Eslovênia derrotavam a Inglaterra e Portugal. Ele ostenta uma mentalidade de “não passarás”, e o jogador de 25 anos parece que não daria um gol nem em um chute de quintal.

LB: Nuno Mendes, Portugal: Um Rolls Royce de zagueiro para Portugal, emergindo de uma temporada do PSG marcada por lesões para deslizar pelo torneio. O lateral esquerdo da Turquia, Ferdi Kadioglu, também merece menção especial.

CM: Rodri, Espanha: Ele é o novo Sergio Busquets da Espanha e sua presença é vital para La Roja’s forma notável: ele está invicto há mais de 400 dias jogando pela seleção nacional. Já o melhor meio-campista do mundo pelo seu clube, o Manchester City, ele tem sido uma presença enorme na Euro 2024.

CM: Tijjani Reijnders, Holanda: O homem do Milan garantiu que a Holanda não sentisse muita falta do machucado Frenkie de Jong. Ele estava cheio de energia do meio-campo e causou muitos problemas para os adversários com suas últimas corridas para a área. A disputa por uma vaga neste XI foi acirrada entre ele e o espanhol Fabián Ruiz, enquanto o esforçado inglês Declan Rice também era um concorrente.

AM: Arda Güler, Turquia: Com apenas 19 anos, o jovem craque mostrou por que o Real Madrid o contratou no verão passado, ao ajudar seu país a chegar às quartas de final. Ele pode criar algo do nada com um olho para um passe doce ou um gol, e ele é inteligente: os oponentes devem sempre ficar de olho nele, o que abre espaço para os companheiros de equipe se beneficiarem.

Lamine Yamal ganhou o prêmio de Melhor Jogador Jovem, além de ter sido um fator importante na conquista do quarto Campeonato Europeu pela Espanha. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

FW: Lamine Yamal, Espanha: A maior história do torneio, Yamal tem rotineiramente estrelado pela Espanha antes de voltar para seu quarto para fazer sua lição de casa da escola. Seu lindo gol na semifinal contra a França foi um momento para guardar, e é difícil acreditar que ele pode ser tão bom nessa idade: ele só fez 17 anos na véspera da final e foi decisivo na vitória da Espanha na Euro 2024, dando assistência no gol de abertura. Ele ainda pode estar jogando em 2044!

FW: Nico Williams, Espanha: Rápido, habilidoso e uma ameaça constante a qualquer defesa, ele virou o experiente Giovanni Di Lorenzo do avesso quando os dois se enfrentaram na fase de grupos. (A Espanha venceu o jogo por 1 a 0.) A batalha entre ele e Kyle Walker, da Inglaterra, foi fascinante na final, quando a Espanha venceu por 2 a 1; além disso, espere uma guerra de lances por seus serviços, embora ele tenha assinado recentemente um novo contrato com o Athletic Club.

ST: Niclas Fullkrug, Alemanha: Este time precisa de um No.9 adequado e com nomes maiores (Harry Kane, Robert Lewandowski) lutando, o alemão se encaixa no perfil. Não usado o suficiente por Julian Nagelsmann ao longo da Euro, Fullkrug fez a diferença toda vez que entrou, marcando duas vezes e geralmente desestabilizando as defesas.

O XI MAIS DESAPONTADOR DA EURO 2024

Formação: 3-4-3

GK: Angus Gunn, Escócia: Ele provavelmente nunca se recuperou de uma goleada de 5 a 1 da anfitriã Alemanha na noite de abertura do torneio, quando Gunn poderia ter se saído melhor com o primeiro e o último gols. Ele melhorou, mas o estrago já estava feito.

CB: Josip Sutalo, Croácia: Jogando na posição de defesa central ocupada por tanto tempo pelo confiável Dejan Lovren, ele e a defesa da Croácia vacilaram, sofrendo três gols contra a Espanha e dois contra a Albânia, e não conseguiram fazer sua sequência habitual no torneio.

CB: Maximilian Wöber, Áustria: Um infeliz gol contra de cabeça custou caro aos austríacos contra a França e, apesar do jogo de pressão maníaco, eles nunca pareceram bons o suficiente na defesa para corresponder à fama de “perigosos outsiders”.

CB: Ryan Porteous, Escócia: O homem do Watford e da Escócia é muito melhor do que o jogador que congelou um pouco sob os faróis na Alemanha. Seu cartão vermelho contra os anfitriões na abertura significou que seu torneio acabou antes de começar.

RM: Federico Chiesa, Itália: Na seleção do torneio da Euro 2020, o astro da Juventus sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e parecia sem ameaça e confiança como parte de uma força de triciclo italiana que estava amplamente impotente.

CM: Antoine Griezmann, França: O vencedor da Chuteira de Ouro na Euro 2016 não conseguiu marcar na Euro 2024 e estava longe de seu eu ameaçador habitual pela França, vagando pelo terço de ataque. No entanto, foi chocante quando ele perdeu seu lugar no XI inicial para a semifinal. É possível que os adversários tenham descoberto como anulá-lo.

CM: Dominik Szoboszlai, Hungria: Ele perdeu notavelmente a forma para o Liverpool no final da temporada e não foi melhor aqui para sua seleção nacional, que confia nele como seu talismã. Os Magyars foram fracassos.

LM: John McGinn, Escócia: Um jogador de ponta que tem seu próprio cântico especial do maravilhoso Exército Tartan (eles e os fãs holandeses foram os melhores do torneio), mas ele parecia cansado após uma longa e exigente temporada pelo Aston Villa.

Cristiano Ronaldo foi totalmente coadjuvante nos esforços de Portugal em campo e acabou sendo eliminado de forma tímida no início do jogo. Oguz Yeter/Anadolu via Getty Images

FW: Cristiano Ronaldo, Portugal: Um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas aos 39 anos, ele não conseguiu marcar em um grande torneio pela primeira vez em sua carreira. Suas lágrimas após perder um pênalti contra a Eslovênia mostraram sua total frustração, embora ele tivesse força de caráter para converter um na disputa por pênaltis que se seguiu. Havia um sentimento generalizado de que Roberto Martinez o mimava demais. Este foi seu último torneio? Certamente foi seu sexto e último Euro.

FW: Kylian Mbappé, França: Parece que ele e os Euros simplesmente não se dão bem. Sua falta de pênalti fez a França cair cedo três anos atrás e, desta vez, a lesão facial que sofreu contra a Áustria deixou o capitão francês com noites sem dormir, visão restrita em partidas e nenhum gol em jogo aberto. Mesmo sem a máscara, ele perdeu uma grande chance de empatar na derrota na semifinal para a Espanha.

ST: Benjamin Sesko, Eslovênia: A jovem estrela do RB Leipzig era a esperança muito alardeada da Eslovênia. Mas ele falhou aqui e desperdiçou uma gloriosa chance tardia de dar ao seu país uma vaga nas quartas de final, telegrafando onde colocaria a bola em um mano a mano com o goleiro português Diogo Costa.