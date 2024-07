Euro 2024: Phil Foden sente por Gareth Southgate da Inglaterra

Phil Foden disse que os jogadores da Inglaterra devem assumir a culpa por suas atuações instáveis ​​na Euro 2024, acrescentando que “sente pena” do técnico Gareth Southgate.

Southgate foi alvo de duras críticas de fãs e da mídia sobre sua seleção e táticas durante o torneio, com a Inglaterra liderando o Grupo C de forma pouco convincente antes de passar com facilidade pelo confronto das oitavas de final contra a Eslováquia na prorrogação.

A Inglaterra enfrenta a Suíça nas quartas de final no sábado, e Foden disse que é hora dele e de seus companheiros de equipe se destacarem.

“Os jogadores têm que assumir parte da culpa”, disse Foden. “Tem que haver alguns líderes para se reunir e descobrir uma solução para o porquê de não estar funcionando.

“Há muito que o gerente pode fazer. Ele configura você em um sistema e diz como pressionar. Se não estiver indo assim, você tem que [work it out].”

Foden disse que o estilo de jogo da Inglaterra não condiz com suas instruções de treinamento, acrescentando que Southgate tem dito para eles pressionarem alto no campo.

“Sinto muito por Gareth”, Foden acrescentou. “No treinamento, ele tem nos dito para pressionar e estar alto no campo e eu sinto que às vezes, isso tem que vir dos jogadores.

“Temos que ser líderes. Nos jogos, poderíamos ter nos reunido um pouco mais e encontrado uma solução.

“Então sim, falamos mais sobre isso. Se acontecer novamente em um jogo, podemos nos reunir e encontrar uma solução, ver onde está dando errado e adaptar nossa imprensa.”